शराब घोटाले में नया मोड़… सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें, ED के बाद अब EOW का गिरफ्तारी का खतरा!

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामलों में 13 जनवरी से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर ED ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) में एफआईआर दर्ज कराई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ट्रायल के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे मामले की परतें और खुलने की संभावना है।