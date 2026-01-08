महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 91.82 करोड़ की संपत्ति अटैच, 78 करोड़ का बैंक बैलेंस फ्रीज…

जांच एजेंसी ने अब तक 5 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें (चार्जशीट) दाखिल की हैं, जिनमें 74 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ED का कहना है कि यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है और जांच अभी जारी है। महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामला देश के सबसे बड़े डिजिटल सट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक बन चुका है। ED की यह ताजा कार्रवाई इस अवैध नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।