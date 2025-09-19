CG News: मुख्य सचिव से 14 दिन में रिपोर्ट तलब, शवगृह में लावारिस शवों के ढेर की जांच शुरू

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए स्थान निर्धारित नहीं किए जाने से रायपुर ज़लिा अस्पताल के शवगृह में लावारिस शवों के ढेर लगने की जानकारी को स्वत: संज्ञान लिया है। इन मृत लोगों का अंतिम संस्कार एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए जाने और तीन अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजे जाने की घटना को गंभीरता से आयोग ने लिया है।