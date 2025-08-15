जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय और वंदेमातरम् के नारों से गूंज उठा पूरा मार्ग

तिरंगा यात्रा को लेकर हिमांशु भारतीय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री छ.ग. शासन के मंशा के अनुरूप हर घर तिरंगा अभियान 2025 के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने से पहले विद्यालय के आसपास गांव/इलाके में प्रभात फेरी निकालने और लोगों को इस दिन के महत्व के बारे में बताये जाने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, इसी के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के समस्त स्टॉफ ने तिरंगा यात्रा निकाली गई।