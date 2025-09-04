CG News: कांग्रेस का BJP पर वार, बोली- एक करोड़ मांगने वाली सरकार अब दे रही सिर्फ 5 लाख…

अब जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान दुर्घटना हुई है उसमें तीन लोगों की मृत्यु हुई है। कई लोग घायल हुए हैं तब क्या भाजपा की संवेदना मर गई है? क्या आज भाजपा को आगे बढ़कर एक-एक करोड रुपए मुआवजा मृतक के परिवार को नहीं देना चाहिए। भाजपा की सरकार मृतक के परिजन को पांच-पांच लाख रुपए मुआवजा दे रही है, क्या यह उचित मुआवजा है? यही भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है।