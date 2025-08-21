Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

Road Accident: डेंजर जोन बना यह नेशनल हाइवे, दुर्घटना में एक और मौत, बाइपास निर्माण की मांग

Road Accident: स्कूटी सहित घसीटते हुए विद्युत पोल के पास पहुंचा, जहां ट्रक के धक्के से व्यक्ति को गंभीर चोट आई। जिससे घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई।

महासमुंद

Love Sonkar

Aug 21, 2025

Road Accident: डेंजर जोन बना यह नेशनल हाइवे, दुर्घटना में एक और मौत, बाइपास निर्माण की मांग
नेशनल हाइवे 353 में सड़क हादसा (Photo Patrika)

Road Accident: महासमुंद शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने एक दिव्यांग की स्कूटी को अपनी चपेट में लेते हुए विद्युत पोल को टक्कर मार दी। जिसके कारण एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई।

एनएच-353 पर ट्रक टीएन 56 के 5799 ने स्कूटी क्रमांक सीजी 06 जीबी 9576 को अपने चपेट में ले लिया। ट्रक बागबाहरा से रायपुर की ओर जा रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नयापारा वार्ड-सात के निवासी मारुति राव(62) तुमगांव रोड ओवरब्रिज से उतरकर सब्जी बाजार की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से ट्रक आया और ठोकर मार दी। व्यक्ति स्कूटी सहित घसीटते हुए विद्युत पोल के पास पहुंचा, जहां ट्रक के धक्के से व्यक्ति को गंभीर चोट आई। जिससे घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। नेशनल हाइवे पर लगातार दुर्घटना हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व एक दंपती की मौत कांग्रेस भवन के पास हुई थी। जहां ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई थी।

तुमगांव रोड ओवरब्रिज की बनावट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जब ब्रिज का शुभारंभ हुआ था तब भी लगातार दुर्घटना के मामले सामने आए थे। भारी वाहनों को मोड़ने में दिक्कते आती है। डिवाइर के कारण कई बार भारी वाहन ब्रिज की ओर वाहन मोड़ नहीं पाते हैं।

365 दुर्घटनाओं में 234 की मौत

जिले में सात महीनों में कुल 365 दुर्घटनाएं हुई हैं। अब तक कुल 234 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 327 लोग घायल हो चुके हैं। लोग वाहन को आगे बढ़ाने से पहले दाएं और बाएं नहीं देखते हैं। यातायात शाखा प्रभारी धनेंद्र ध्रुव ने बताया कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा।

शहर के लोग लंबे समय से बाइपास निर्माण की मांग कर रहे हैं। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पूर्व में भी शहर में दुर्घटना हो चुकी है। शहर में ट्रकों की स्पीड लिमिट तय नहीं है। त्योहारी सीजन में भीड़ के दौरान भी ट्रकों की रतार कम नहीं होती है। बताया जा रहा है कि बाइपास के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

Updated on:

21 Aug 2025 01:22 pm

Published on:

21 Aug 2025 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Road Accident: डेंजर जोन बना यह नेशनल हाइवे, दुर्घटना में एक और मौत, बाइपास निर्माण की मांग

