Road Accident: डेंजर जोन बना यह नेशनल हाइवे, दुर्घटना में एक और मौत, बाइपास निर्माण की मांग

एनएच-353 पर ट्रक टीएन 56 के 5799 ने स्कूटी क्रमांक सीजी 06 जीबी 9576 को अपने चपेट में ले लिया। ट्रक बागबाहरा से रायपुर की ओर जा रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नयापारा वार्ड-सात के निवासी मारुति राव(62) तुमगांव रोड ओवरब्रिज से उतरकर सब्जी बाजार की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से ट्रक आया और ठोकर मार दी। व्यक्ति स्कूटी सहित घसीटते हुए विद्युत पोल के पास पहुंचा, जहां ट्रक के धक्के से व्यक्ति को गंभीर चोट आई। जिससे घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई।