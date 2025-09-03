राहुल गांधी के बयान पर फूटा गुस्सा, भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर फूंका पुतला

इसका नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने किया। प्रदर्शन में भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित बड़ी संया में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनिल चंद्राकर ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर कांग्रेस बार-बार प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की माता को गाली देकर भारतीय राजनीति का सबसे शर्मनाक चेहरा दिखा दिया। उन्होंने कहा कि पुतला दहन के माध्यम से कांग्रेस को चेतावनी दी गई है कि अब देश ऐसी ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा।