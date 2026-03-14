एयर इंडिया फ्लाइट में चोरी! यात्री के बैग से 3.70 लाख के गहने गायब, पीड़िता बोली- मदद से किया इनकार…

इसके बाद फिर फ्लाइट से रायपुर पहुंची। वे एयरपोर्ट से सीधे घर पहुंची। इसके बाद सूटकेस को खोला तो उसमें नेकलेस नहीं था। किसी ने नेकलेस चुरा लिया था। इसकी शिकायत उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट स्थित एयर इंडिया के काउंटर में की, लेकिन कर्मचारी दीप बरुआ और लक्ष्मी नारायणा ने इस संबंध में किसी तरह की मदद से इनकार कर दिया। दूसरी ओर इस संंबंध में किससे बात करनी चाहिए? यह भी नहीं बताया।