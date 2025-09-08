CG News: 9 साल बाद भी नहीं बना GST ट्रिब्यूनल, 3000 से ज्यादा मामले लंबित…

जीएसटी कौंसिल की 56 वी बैठक के अनुसार छत्तीसगढ़ के साथ ही देशभर के विभिन्न राज्यों में सितंबर के अंतिम सप्ताह अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से कारोबारी ट्रिब्यूनल में अपनी अपील कर सकेंगे। दिसंबर 2025 से नियमित रूप से कामकाज शुरू होने की उमीद है। 30 जून 2026 तक जीएसटी गठन के बाद से प्रकरणों की अपील करने का मौका मिलेगा। बता दें कि कारोबारियों के बकाया टैक्स, छापेमारी के बाद बकाया रिकवरी और जीएसटी से संबंधित विवादित प्रकरणों की सुनवाई होगी।