Raipur News: रायपुर के इस इलाके में पानी को लेकर मचा हाहाकर, तीन दिनों से बंद है नल

रायपुर के इस इलाके में पानी को लेकर मचा हाहाकर (Photo Patrika)
Raipur News: गोगांव जलागार को भरने वाली मेन पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने से इलाके में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हैं। जिसके चलते इलाके में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि नगर निगम ने आज कुछ क्षेत्रों में टैंकर भेजकर पानी की आपूर्ति की है। बावजूद लोग दिनभर पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। इधर नगर निगम ने 23 जनवरी की सुबह से स्थिति में सुधार होने की बात कही है।
बता दें कि गोगांव में मंगलवार शाम से पानी की आपूर्ति बंद है। नगर निगम के अनुसार गोगांव पानी टंकी को भरने वाली मेन पाईप लाइन प्रिंस ढाबा के समीप नाला कासिंग पर अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके कारण इलाके में पानी की किल्लत हो रही है। वहीं सुधार कार्य के चलते 22 जनवरी तक शाम तक पानी की आपूर्ति बंद की है।
दिनभर लोग रहे हलाकान
बता दें कि गोगांव शहर की एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। जिसकी प्यास नगर निगम के पानी से बूझती है। वहीं तीन दिनों से पूरी तरह से पानी की आपूर्ति ठप होने से लोग बेहद परेशान है। वहीं अब तक स्थिति में सुधार नहीं होने से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है।
