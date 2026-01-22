Raipur News: रायपुर के इस इलाके में पानी को लेकर मचा हाहाकर, तीन दिनों से बंद है नल

Raipur News: गोगांव जलागार को भरने वाली मेन पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने से इलाके में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हैं। जिसके चलते इलाके में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि नगर निगम ने आज कुछ क्षेत्रों में टैंकर भेजकर पानी की आपूर्ति की है। बावजूद लोग दिनभर पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। इधर नगर निगम ने 23 जनवरी की सुबह से स्थिति में सुधार होने की बात कही है।