newsupdate

IND VS NZ T20: रायपुर में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक रूट प्लान

IND VS NZ T20: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मैच खेला जायेगा। इस मुकाबले को देखने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 45000 लोग आएंगे। करीब 20 हजार चार पहिया व दो पहिया वाहनों की उस रूट में [&hellip;]

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 23, 2026

IND VS NZ T20: रायपुर में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक रूट प्लान

भारत और न्यूजीलैंड टी 20 मैच के लिए ट्रैफिक रूट प्लान जारी (Photo Patrika)

IND VS NZ T20: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मैच खेला जायेगा। इस मुकाबले को देखने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 45000 लोग आएंगे। करीब 20 हजार चार पहिया व दो पहिया वाहनों की उस रूट में आने की संभावना है, जिससे लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट तैयार किया है।

रायपुर शहर से स्टेडियम जाने के लिए मार्ग

तेलीबांधा थाना तिराहा नेशनल हाइवे क्र-53 होकर सेरीखेड़ी ओवरबिज से नवा रायपुर मार्ग होकर सांई अस्पताल रोड होकर सांई अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किग में अपना वाहन पार्क कर स्टेडियम पैदल पहुंचेगे।

बिलासपुर से स्टेडियम आने वालों के लिए मार्ग व्यवस्था

बिलासपुर-रायपुर मार्ग से होकर धनेली नाला से रिंग रोड नम्बर-3 होकर विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड नंम्बर-3 जंक्शन होकर नेशनल हाइवे क्र-53 से मंदिर हसौद होकर नवागांव से स्टेडियम टर्निंग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग व कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुचेंगे।

बलौदाबाजार-खरोरा से स्टेडियम मार्ग व्यवस्था

बलौदाबाजार-रायपुर मार्ग में विधानसभा ओवरब्रिज चौक से रिंग रोड नम्बर-3 होकर विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड नंम्बर-3 जंक्शन होकर नेशनल हाइवे क्र-53 से मंदिर हसौद होकर नवागांव से स्टेडियम टर्निग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग व कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुचेंगे।

जगदलपुर-धमतरी से मार्ग व्यवस्था

दर्शक अभनपुर से केन्द्री, उपरवारा, मंत्रालय (डीडीयू) चौक, कोटराभाठा चौक, सेंध तालाब होकर सांई अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किग में अपना वाहन पार्क कर स्टेडियम पैदल पहुंचेंगे।

दुर्ग-भिलाई के दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था

टाटीबंध से रिंग रोड-1 होकर पचपेढ़ीनाका, तेलीबांधा थाना तिराहा नेशनल हाइवे क्रं-53 होकर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज से नया रायपुर मार्ग होकर स्टेडियम तिराहा से सांई अस्पताल रोड होकर सत्यसांई अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किग में अपना वाहन पार्क कर स्टेडियम पैदल पहुंचेगे।

महासमुंद-सरायपाली के दर्शकों हेतु मार्ग व्यवस्था

आरंग से सीधे स्टेडियम टर्निग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुचेंगे।

मध्यम-भारी माल वाहनों का आवागमन प्रतिबंध

23 जनवरी को टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान यातायात व्यवस्था हेतु नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश शाम 5 बजे से रात्रि 1 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

