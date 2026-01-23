IND VS NZ T20: रायपुर में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक रूट प्लान

IND VS NZ T20: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मैच खेला जायेगा। इस मुकाबले को देखने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 45000 लोग आएंगे। करीब 20 हजार चार पहिया व दो पहिया वाहनों की उस रूट में आने की संभावना है, जिससे लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट तैयार किया है।