बिना चीर-फाड़ हार्ट का ऑपरेशन, बंद नसों को स्टेंट से चिमनी बनाकर मरीज को दी नई जिंदगी

रायपुर निवासी एक बुजुर्ग महिला लंबे समय से सांस फूलने एवं हार्ट फेलियर से पीडि़त थीं। जांच में पता चला कि ऑर्टिक वॉल्व पूरी तरह कैल्शियम से कठोर हो चुका है। इसके कारण हार्ट की पंपिंग क्षमता मात्र 20 फीसदी रह गई थी। इस अवस्था में ओपन हार्ट सर्जरी अत्यंत रिस्क थी और असंभव थी। ऐसे में एचओडी डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्डियोलॉजी व कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में संयुक्त रूप से हार्ट टीम बनाई गई। बिना चीर-फाड़ के पैर की नस के माध्यम से वॉल्व प्रत्यारोपण किया गया। मरीज के पैर की नसें पतली एवं कैल्शियम युक्त थीं, जिससे वॉल्व डिलीवरी सिस्टम को हार्ट तक पहुंचाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। साथ ही जन्मजात संरचनात्मक विसंगति के कारण हार्ट की कोरोनरी धमनियां वॉल्व के काफी पास थीं, जिससे वॉल्व प्रत्यारोपण के दौरान दोनों धमनियों के बंद होने का गंभीर खतरा था।