CG News: कैबिनेट की अहम बैठक, किसानों और बस्तर के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी उम्मीदें…

कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी की नीति को लेकर भी चर्चा होगी। कैबिनेट नीति को हरी झंडी दे सकती है। इसमें धान खरीदी से जुड़ी तमाम जानकारी शामिल होगी। राज्य सरकार हर साल धान खरीदी की नीति जारी करती है। हालांकि इस नीति में बहुत ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। कुछ नई व्यवस्थाएं जरूरी लागू हो सकती हैं।