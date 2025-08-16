छत्तीसगढ़ में Viral Fever का कहर, मरीजों की संख्या में 40% तक इजाफा, अस्पतालों में लगी लंबी लाइन

CG News: राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में बदलाव और बारिश के बाद बढ़ी नमी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में 30 से 40 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। डॉ. अंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल, हमर अस्पताल और हमर क्लीनिक में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
डॉ. अंबेडकर अस्पताल में जहां सामान्य दिनों में करीब 300 मरीज आते थे, वहीं पिछले एक सप्ताह में यह संख्या 400 से 500 तक पहुंच गई है। वहीं बता दें कि सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत अधिक हो गई है। डॉ. अंबेडकर अस्पताल: सामान्य दिनों में 300 मरीज, अब 400–500 मरीज रोजाना।
जिला अस्पताल में पहले 100–150 मरीज, अब 200 से ज्यादा मरीज हर दिन। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि यह बीमारी हल्की लापरवाही पर खतरनाक रूप ले सकती है। डॉक्टरों ने बताया कि शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। लापरवाही करने पर डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ सकता है।
CG News: क्या है बचाव के उपाय विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अभी साफ पानी को उबालकर पिएं, बार-बार हाथ धोएं, भीगने से बचें और संतुलित आहार लें। बासी या खुले में रखे भोजन का सेवन न करें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें। कब दिखाएं डॉक्टर को यदि लगातार तेज बुखार, शरीर या आंखों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा पर लाल दाने, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।