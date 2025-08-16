छत्तीसगढ़ में Viral Fever का कहर, मरीजों की संख्या में 40% तक इजाफा, अस्पतालों में लगी लंबी लाइन

डॉ. अंबेडकर अस्पताल में जहां सामान्य दिनों में करीब 300 मरीज आते थे, वहीं पिछले एक सप्ताह में यह संख्या 400 से 500 तक पहुंच गई है। वहीं बता दें कि सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत अधिक हो गई है। डॉ. अंबेडकर अस्पताल: सामान्य दिनों में 300 मरीज, अब 400–500 मरीज रोजाना।