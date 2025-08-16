Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ में Viral Fever का कहर, मरीजों की संख्या में 40% तक इजाफा, अस्पतालों में लगी लंबी लाइन

CG News: राजधानी रायपुर और आसपास में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉ. अंबेडकर अस्पताल और अन्य अस्पतालों में रोजाना 30-40% अधिक मरीज सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 16, 2025

छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा Viral Fever (Photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा Viral Fever (Photo source- Patrika)

CG News: राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में बदलाव और बारिश के बाद बढ़ी नमी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में 30 से 40 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। डॉ. अंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल, हमर अस्पताल और हमर क्लीनिक में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

डॉ. अंबेडकर अस्पताल में जहां सामान्य दिनों में करीब 300 मरीज आते थे, वहीं पिछले एक सप्ताह में यह संख्या 400 से 500 तक पहुंच गई है। वहीं बता दें कि सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत अधिक हो गई है। डॉ. अंबेडकर अस्पताल: सामान्य दिनों में 300 मरीज, अब 400–500 मरीज रोजाना।

जिला अस्पताल में पहले 100–150 मरीज, अब 200 से ज्यादा मरीज हर दिन। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि यह बीमारी हल्की लापरवाही पर खतरनाक रूप ले सकती है। डॉक्टरों ने बताया कि शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। लापरवाही करने पर डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ सकता है।

Published on:

16 Aug 2025 02:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में Viral Fever का कहर, मरीजों की संख्या में 40% तक इजाफा, अस्पतालों में लगी लंबी लाइन

