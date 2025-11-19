करणी सेना अध्यक्ष ने किया सरेंडर, गृहमंत्री को चुनौती, SP-TI के घर घुसने की दी थी धमकी

करणी सेना अध्यक्ष ने किया सरेंडर ( Photo - Patrika )
CG News: क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने सरेंडर किया है। शहर के मौदहापारा थाना में खुद को पुलिस के हवाले किया। ( CG News ) शेखावत पर आरोप है कि उन्होंने रायपुर में तोमर मामले में कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को धमकी दी थी। लाइव आकर SP और TI को धमकाने का आरोप है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद शेखावत ने सरेंडर किया।
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और जुलूस निकालने को लेकर करणी सेना चीफ ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकली। उन पर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार गृहमंत्री को मानते हुए उन्हें कॉल करने की अपील की है। इसके साथ ही गृह मंत्री का मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया। 7 दिसंबर को आक्रामक जवाब देने का जिक्र भी किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वीडियो जारी करके उन्होंने एसपी-टीआई के घर घुसने की धमकी दी थी। इस पर मौदहापारा थाने में डॉक्टर राज के खिलाफ केस दर्ज है। इसके बाद सोशल मीडिया में पोस्ट करके गृहमंत्री को चेतावनी दी थी।
शेखावत ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के एक बयान को लेकर कड़ी आलोचना की थी। अपने पोस्ट में गृहमंत्री का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर करणी सेना के सदस्यों को फोन करने को कहा था। अपने पोस्ट में “गिरोह” शब्द को लेकर सवाल किया। एक अन्य पोस्ट में लिखा कि सिर्फ FIR… एनकाउंटर का आर्डर निकालो, गृहमंत्री को चुनौती दी थी।
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित शहर के आदतन बदमाश हैं। उनके खिलाफ हत्या, ब्लैकमेलिंग, अपहरण, वसूली आदि के दर्जन भर से अधिक केस दर्ज हैं। 6 माह पहले भी पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थाने में 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज है। इस मामले में दोनों फरार थे। वीरेंद्र को पुलिस ने जेल भेजा है। वर्ष 2019 में भी दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। दोनों को लेकर जुलूस निकाला। जेल से छूटने के बाद दोनों ने फिर वसूली, गुंडागर्दी और ब्याज का धंधा शुरू कर दिया।
