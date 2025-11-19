करणी सेना अध्यक्ष ने किया सरेंडर, गृहमंत्री को चुनौती, SP-TI के घर घुसने की दी थी धमकी

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और जुलूस निकालने को लेकर करणी सेना चीफ ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकली। उन पर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार गृहमंत्री को मानते हुए उन्हें कॉल करने की अपील की है। इसके साथ ही गृह मंत्री का मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया। 7 दिसंबर को आक्रामक जवाब देने का जिक्र भी किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वीडियो जारी करके उन्होंने एसपी-टीआई के घर घुसने की धमकी दी थी। इस पर मौदहापारा थाने में डॉक्टर राज के खिलाफ केस दर्ज है। इसके बाद सोशल मीडिया में पोस्ट करके गृहमंत्री को चेतावनी दी थी।