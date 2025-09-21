CG News: अब ड्रोन से होगी निगरानी, रेत-बजरी के अवैध खनन पर लगेगी लगाम

राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) का गठन किया है। इसका दायर सिमटा रहता है। यानी इस निधि की राशि सीमित क्षेत्रों में ही खर्च होती है। इससे अन्य क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिल पता था। अब राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन के बाद इसके तहत मिली राशि के खर्च का दायरा बढ़ जाएगा। यानी अब जिस गांव में विकास कार्यों की जरूरत है, वहां इस निधि का उपयोग किया जा सकता है। चाहे वो खनन प्रभावित क्षेत्र हो या नहीं हो।