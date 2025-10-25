अब घर बैठे जमा कर सकेंगे संपत्तिकर, 3 नगर निगमों व 43 नगर पालिकाओं में मिली नई सुविधा

CG News: राज्य शासन ने प्रदेश के 3 नगर निगमों और 43 नगर पालिका परिषदों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर सहित अन्य करों का ऑफलाइन भुगतान बंद कर दिया है। अब इन निकायों में ऑनलाइन ही टैक्स लिया जाएगा। संपत्तिकर, समेकितकर सहित अन्य टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। इन निकायों के रहवासी अब घर बैठे टैक्स जमा कर सकेंगे। ( CG News ) नगरीय प्रशासन विभाग ने इन निकायों के अधिकारियों को विभाग द्वारा विकसित किए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन टैक्स की वसूली शुरू करने को कहा है। इस संबंध में सभी निकायों को पत्र भी जारी किया गया है।