अब घर बैठे जमा कर सकेंगे संपत्तिकर, 3 नगर निगमों व 43 नगर पालिकाओं में मिली नई सुविधा

CG News: राज्य शासन ने प्रदेश के 3 नगर निगमों और 43 नगर पालिका परिषदों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर सहित अन्य करों का ऑफलाइन भुगतान बंद कर दिया है। अब इन निकायों में ऑनलाइन ही टैक्स लिया जाएगा। संपत्तिकर, समेकितकर सहित अन्य टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। इन निकायों के रहवासी अब घर बैठे टैक्स जमा कर सकेंगे। ( CG News ) नगरीय प्रशासन विभाग ने इन निकायों के अधिकारियों को विभाग द्वारा विकसित किए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन टैक्स की वसूली शुरू करने को कहा है। इस संबंध में सभी निकायों को पत्र भी जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि संपत्तिकर प्रबंधन के लिए निकायों के कर्मचारियों के लिए भी एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें ऑनलाइन, ऑफ लाइन भुगतान प्राप्त करने, संपत्ति डेटा में आवश्यक संशोधन करने और अन्य प्रशासनिक कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही डैशबोर्ड के माध्यम से शासन और निकायों को टैक्स संग्रहण की सटीक और अद्यतन जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे कर संग्रहण का रियल टाइम मॉनीटरिंग संभव होगा एवं निकायों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
साथ ही उक्त निकायों को निर्देश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 से ऑफलाइन संपत्तिकर, समेकितकर और जलकर भुगतान, वसूली को प्रतिबंधित कर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने निकायों में संपत्तिकर, समेकित कर और जलकर भुगतान शुरू करें। बता दें कि बड़े निकायों में पहले सही ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा है।
भिलाई-चरोदा, धमतरी और बिरगांव नगर निगम, नगर पालिकाओं में तिल्दा नेवरा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली, गोबरानवापारा, अकलतरा, चांपा, दीपका, जांजगीर-नैला, कटघोरा, खरसिया, मुंगेली, रतनपुर, सक्ती, सारंगढ़, तखतपुर, जामुल, कुम्हारी, अहिवारा, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़ेबचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुरचरचा शामिल हैं।
