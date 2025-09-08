CG News: ट्रेन में आईटीबीपी जवान का बैग से पिस्टल-कारतूस चोरी, पुलिस ने किया खुलासा…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेन में आईटीबीपी के जवान के पास से दो पिस्टल, मैगजीन और कारतूस चुराने वाले आरोपी का जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया। गत 4 सितम्बर को आईटीबीपी के जवान योगेंद्र प्रसाद ओझा (35) पिता देवकांत ओझा बिहार, भोजपुर तीन स्टाफ के साथ हटिया से दुर्ग जा रहे थे। जवान के बैग में 2 नग 9 एमएम ऑटो पिस्टल, 24 नग कारतूस और 4 नग खाली मैगजीन थे।