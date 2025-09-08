Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: ट्रेन में आईटीबीपी जवान का बैग से पिस्टल-कारतूस चोरी, पुलिस ने किया खुलासा…

CG News: रायपुर में ट्रेन में आईटीबीपी के जवान के पास से दो पिस्टल, मैगजीन और कारतूस चुराने वाले आरोपी का जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 08, 2025

ट्रेन में आईटीबीपी जवान का बैग से पिस्टल-कारतूस चोरी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेन में आईटीबीपी के जवान के पास से दो पिस्टल, मैगजीन और कारतूस चुराने वाले आरोपी का जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया। गत 4 सितम्बर को आईटीबीपी के जवान योगेंद्र प्रसाद ओझा (35) पिता देवकांत ओझा बिहार, भोजपुर तीन स्टाफ के साथ हटिया से दुर्ग जा रहे थे। जवान के बैग में 2 नग 9 एमएम ऑटो पिस्टल, 24 नग कारतूस और 4 नग खाली मैगजीन थे।

चलती ट्रेन में आरोपी रंजीत मरकाम पिता रामचरण मरकाम पता ग्राम खम्हरिया थाना भाटापारा पिस्टल और कारतूस चुराकर फरार हो गया। जवान ने चोरी की रिपोर्ट बिलासपुर जीआरपी में दर्ज कराई। थाना प्रभारी जीआरपी बिलासपुर निरीक्षक राकेश कुमार वर्मा ने जांच टीम बनाई। टीम फुटेज की जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंची। मामले की जांच चल रही है।

ये भी पढ़ें

Indian Army: देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि एक ही गांव के 17 युवा आर्मी में दे रहे सेवा, एक की राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी
Patrika Special News
Indian army

CG News: आरोपी आए दिन जवानों से मांगता था पैसा

आरोपी को पकडऩे के बाद रविवार को जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने एसपी कार्यालय रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच टीम बैठाई गई। जांच के दौरान स्टेशन के बाहर बैग के अंदर का सामान बाहर फेंका हुआ मिला, वहीं कैमरे के फुटेज से संदिग्ध आरोपी को पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। एसपी ने बताया कि आए दिन आरोपी स्टेशन में घूमता था और जनरल डिब्बे से भाटापारा आवागमन करता है। घटना के दिन भी भाटपारा जाने के लिए निकला था। जैसे ही आरोपी जवानों को देखता था, उनसे पैसे मांगता था। आरोपी सफर कर रहे जवानों से भी पैसे मांगता था। आरोपी ने इसी तरह आईटीबीपी के जवान के बैग की चोरी की।

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

08 Sept 2025

08 Sept 2025 08:23 am

Published on:

08 Sept 2025 08:22 am

CG News: ट्रेन में आईटीबीपी जवान का बैग से पिस्टल-कारतूस चोरी, पुलिस ने किया खुलासा…

