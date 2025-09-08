CG News: ट्रेन में आईटीबीपी जवान का बैग से पिस्टल-कारतूस चोरी, पुलिस ने किया खुलासा…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेन में आईटीबीपी के जवान के पास से दो पिस्टल, मैगजीन और कारतूस चुराने वाले आरोपी का जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया। गत 4 सितम्बर को आईटीबीपी के जवान योगेंद्र प्रसाद ओझा (35) पिता देवकांत ओझा बिहार, भोजपुर तीन स्टाफ के साथ हटिया से दुर्ग जा रहे थे। जवान के बैग में 2 नग 9 एमएम ऑटो पिस्टल, 24 नग कारतूस और 4 नग खाली मैगजीन थे।
चलती ट्रेन में आरोपी रंजीत मरकाम पिता रामचरण मरकाम पता ग्राम खम्हरिया थाना भाटापारा पिस्टल और कारतूस चुराकर फरार हो गया। जवान ने चोरी की रिपोर्ट बिलासपुर जीआरपी में दर्ज कराई। थाना प्रभारी जीआरपी बिलासपुर निरीक्षक राकेश कुमार वर्मा ने जांच टीम बनाई। टीम फुटेज की जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंची। मामले की जांच चल रही है।
आरोपी को पकडऩे के बाद रविवार को जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने एसपी कार्यालय रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच टीम बैठाई गई। जांच के दौरान स्टेशन के बाहर बैग के अंदर का सामान बाहर फेंका हुआ मिला, वहीं कैमरे के फुटेज से संदिग्ध आरोपी को पकड़ा गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। एसपी ने बताया कि आए दिन आरोपी स्टेशन में घूमता था और जनरल डिब्बे से भाटापारा आवागमन करता है। घटना के दिन भी भाटपारा जाने के लिए निकला था। जैसे ही आरोपी जवानों को देखता था, उनसे पैसे मांगता था। आरोपी सफर कर रहे जवानों से भी पैसे मांगता था। आरोपी ने इसी तरह आईटीबीपी के जवान के बैग की चोरी की।