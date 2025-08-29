CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति

ऐसे में तारकेश मिश्रा अवॉर्ड के लिए आवश्यक 5 वर्षों के प्रशिक्षण देने के नियम को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। जबकि, वह पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सॉफ्टबॉल खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण दे रहा हूं और प्रवीण्य सूची में 695 अंक प्राप्त कर रहा हूं। यह अवॉर्ड के लिए राज्य के सभी आवेदकों से लगभग सबसे अधिक है। प्रदीप साहू ने बताया कि उसकी उपलब्धियां अवॉर्ड की पात्रता को पूर्णत: पूरा करती हैं। इसीलिए उसने वीर हनुमान पुरस्कार के लिए के लिए दावा आपत्ति किया है। वहीं, पैरा तीरंदाज हरीओम शर्मा ने भी पुरस्कार के लिए दावा-आपत्ति की है। इसके अलावा कई अन्य ने भी पुरस्कारों के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।