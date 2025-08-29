CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति

CG News: खेल एवं युवा कल्याण विभाग को राज्य खेल अलंकरण के लिए जारी पात्र खिलाड़ी और विभूतियों के नामों की अंतरिम सूची पर कई दावा-आपत्तियां खेल विभाग को मिली हैं, जिनका निराकरण 29 अगस्त को विभाग की राज्य स्तरीय निर्णायक समिति करेगी और विभिन्न अवॉर्डों के पात्रों की फाइनल सूची जारी की जाएगी। फाइनल सूची तैयार नहीं होने और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विदेश दौरे में होने के कारण इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य अलंकरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
समारोह 3 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है। इस वर्ष शहीद राजीव पांडेय समेत 7 अवॉर्डों के लिए विभाग को दो वर्षों के लिए कुल 403 आवेदन मिले थे, जिसमें 2023-24 के 164 और वर्ष 2024-25 के 239 आवेदन शामिल हैं। अंतरिम सूची में सबसे बड़े अवॉर्ड शहीद राजीव पांडेय अवॉर्ड में दो वर्षों के लिए 12 सीनियर स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित नामों पर विभाग ने 27 अगस्त तक दावा-आपत्ति मंगाई थी।
अंतरिम सूची 2023-24 में वीर हनुमान पुरस्कार के लिए चयनित किक बॉक्सिंग के प्रशिक्षक तारकेश मिश्रा के नाम पर सॉफ्टबॉल प्रशिक्षक प्रदीप कुमार साहू ने खेल विभाग में दावा-आपत्ति की है। प्रदीप साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ को मान्यता जुलाई 2021 में प्राप्त हुई है। इस बात का जिक्र उनके संघ की बेवसाइट में है।
ऐसे में तारकेश मिश्रा अवॉर्ड के लिए आवश्यक 5 वर्षों के प्रशिक्षण देने के नियम को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। जबकि, वह पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सॉफ्टबॉल खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण दे रहा हूं और प्रवीण्य सूची में 695 अंक प्राप्त कर रहा हूं। यह अवॉर्ड के लिए राज्य के सभी आवेदकों से लगभग सबसे अधिक है। प्रदीप साहू ने बताया कि उसकी उपलब्धियां अवॉर्ड की पात्रता को पूर्णत: पूरा करती हैं। इसीलिए उसने वीर हनुमान पुरस्कार के लिए के लिए दावा आपत्ति किया है। वहीं, पैरा तीरंदाज हरीओम शर्मा ने भी पुरस्कार के लिए दावा-आपत्ति की है। इसके अलावा कई अन्य ने भी पुरस्कारों के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।