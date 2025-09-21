CG Police Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रमोशन, 31 एएसआई को मिली पदोन्नति, बने उपनिरीक्षक

CG Police Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 31 सहायक उप निरीक्षकों को पदोन्नति देकर उपनिरीक्षक बना दिया है। डीजीपी अरुणदेव गौतम द्वारा जारी आदेश में सभी प्रमोटेड अधिकारियों को फिलहाल अपने वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही कार्यरत रहने के निर्देश दिए गए हैं।
ट्रांसफर संबंधी आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। पुलिस महकमे के 31 सहायक उप निरीक्षकों को पदोन्नति कर उपनिरीक्षक बनाया गया है। साथ ही सभी को वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही रखा गया है। जल्दी पदोन्नति पाने वाले उप निरीक्षकों के अलग से पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे।
पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। यह प्रमोशन हाल ही में विभाग द्वारा जारी की गई योग्यता सूची के आधार पर किया गया है। सभी प्रमोटेड अफसरों को वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही कार्यरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानांतरण (ट्रांसफर) सूची बाद में जारी की जाएगी।
CG Police Promotion: राज्य पुलिस के विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आगे भी योग्य कर्मियों को समय-समय पर प्रमोशन दिए जाते रहेंगे। प्रमोटेड अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने नए दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और कर्तव्यभाव से करेंगे।