रायपुर

CG Politics:छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा संगठनात्मक कदम, आप में अब 3 कार्यकारी अध्यक्ष संभालेंगे जिम्मेदारी

CG Politics: पार्टी ने 2 नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में आप केवल विकल्प नहीं, बल्कि सत्ता की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 30, 2026

CG Politics:छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा संगठनात्मक कदम, आप में अब 3 कार्यकारी अध्यक्ष संभालेंगे जिम्मेदारी

आम आदमी पार्टी (File Photo)

CG Politics: आम आदमी पार्टी (आप) के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए प्रदेश इकाई को नई ताकत और नई दिशा देने का ऐलान कर दिया है।

पार्टी ने 2 नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में आप केवल विकल्प नहीं, बल्कि सत्ता की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है।

इस बड़े फैसले के तहत उत्तम जायसवाल के साथ देवलाल नरेटी और अभिषेक मिश्रा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के भीतर इस बदलाव को रणनीतिक विस्तार और चुनावी तैयारी का बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में उत्तम जायसवाल का राजनीतिक कद और अधिकार क्षेत्र और बढ़ सकता है, जिससे संगठन में उनकी भूमिका एक केंद्रीय धुरी के रूप में उभर रही है।

