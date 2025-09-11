CG में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 58 DSP अफसरों का तबादला, 45 निरीक्षकों का हुआ प्रमोशन, देखें नाम

पदोन्नति सहित 7 सहायक सेनानी और 6 डीएसपी शामिल हैं। जारी सूची में एटीएस में पदस्थ रमाकांत साहू को सिविल लाइन सीएसपी बनाया गया है। ( CG Police News ) गृह विभाग के उपसचिव आरपी चौहान द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। पदोन्नति के लिए 14 जून को डीपीसी का आयोजन किया गया था। इस दौरान पदोन्नति योग्य 50 निरीक्षकों और सशस़्त्र बल के सेनानी के नाम पर विचार कर 46 निरीक्षकों को उपपुलिस अधीक्षक और असिस्टेंट कमांडेंट बनाने के लिए हरी झंडी मिली थी।