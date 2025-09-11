Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 58 DSP अफसरों का तबादला, 45 निरीक्षकों का हुआ प्रमोशन, देखें नाम

CG Promotion List: पुलिस महकमे के 58 उपपुलिस अधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें तीन महीने पहले 45 निरीक्षकों को डीएसपी में पदोन्नति सहित 7 सहायक सेनानी और 6 डीएसपी शामिल हैं..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 11, 2025

CG Police Transfer
निरीक्षक से पदोन्नत डीएसपी को पोस्टिंग ( Photo - Patrika )

CG Police Promotion List: पुलिस महकमे के 58 डीएसपी का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। इसमें 45 निरीक्षकों को पदोन्नति के बाद नई पोस्टिंग की गई है। ( CG News ) तबादला आदेश में मैदानी इलाकों से लेकर पीएचक्यू में पदस्थ अधिकारी प्रभावित हुए हैं। इस समय पदोन्नत सभी डीएसपी की पुलिस अकादमी चंदखुरी में ट्रेनिंग चल रही है। इस महीने ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद सभी को पोस्टिंग स्थल पर ज्वाइन करना होगा।

CG Promotion List: पदोन्नति सूची में 7 सहायक सेनानी और 6 डीएसपी शामिल

पदोन्नति सहित 7 सहायक सेनानी और 6 डीएसपी शामिल हैं। जारी सूची में एटीएस में पदस्थ रमाकांत साहू को सिविल लाइन सीएसपी बनाया गया है। ( CG Police News ) गृह विभाग के उपसचिव आरपी चौहान द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। पदोन्नति के लिए 14 जून को डीपीसी का आयोजन किया गया था। इस दौरान पदोन्नति योग्य 50 निरीक्षकों और सशस़्त्र बल के सेनानी के नाम पर विचार कर 46 निरीक्षकों को उपपुलिस अधीक्षक और असिस्टेंट कमांडेंट बनाने के लिए हरी झंडी मिली थी।

ये भी पढ़ें

CG Police Promotion 2025: बड़ी खुशखबरी! 50 से ज्यादा पुलिस अफसरों का हुआ प्रमोशन, 46 इंस्पेक्टर बने डीएसपी, तो… देखें List
रायपुर
50 से ज्यादा पुलिस अफसरों का प्रमोशन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सूची में अफसरों के नाम

गृह विभाग के उपसचिव आरपी चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुरेश कुमार भगत को पीटीएस मैनपाट से अजाक क्राइम सरगुजा, ओमप्रकाश कुजूर को बिलासपुर से मैनपुर, तूलसिंह पट्टावी को बालोद से अबिकापुर, नोहरलाल मण्डावी को सारंगढ़ बिलाईगढ़ से मोहला मानपुर चौकी अंबागढ़, यशकरण द्वीप ध्रुव को दुर्ग से धमतरी, शशिकला उईके को बस्तर से बेमेतरा, सुशील मलिक को जिला गरियाबंद से डीएसपी जिला गरियाबंद, कमलेश्वर कुमार भगत को बलरामपुर से क्राइम बलरामपुर, बृजेश कुमार तिवारी सक्ती से पुलिस मुख्यालय रायपुर।

रमाकांत साहू एटीएस मुयालय से सीएसपी सिविल लाइन रायपुर, चंद्रशेखर ध्रुव को एसीबी-ईओडब्ल्यू से आईजी सरगुजा रेंज, इंद्रभूषण सिंह को महासमुंद से राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर, विपीन रंगारी को दुर्ग से नगरी धमतरी, चुन्नू तिग्गा को पुलिस मुयालय से महासमुंद, हरविंदर सिंह को मुंगेली से डीएसपी अधीक्षक मुंगेली हैं।

रीना नीलम कुजूर को बलौदाबाजार भाटापारा से सूरजपुर, क्रिसेन्सिया तिर्की को बलौदाबाजार से राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर, लता चौरे रायपुर से पीटीएस माना रायपुर, प्रमोद कुमार किस्पोट्टा को सूरजपुर से बलरामपुर, गोपाल सिंह धुर्वे बलौदाबाजार से पुलिस मुयालय रायपुर, गंगा धुर्वे पीटीएस माना से डीएसपी पीटीएस माना रायपुर, सत्यपा तारम को सक्ती से जांजगीर चांपा, मीना चौधरी को पीटीएस माना से पीटीएस राजनांदगांव।

स्वाति मिश्रा को छग लोक आयोग रायपुर से डॉयल 112 रायपुर, कुमारी चंद्राकर सरगुजा से रायपुर, मंजूलता राठौर रायपुर से गरियाबंद, श्रुति चक्रवर्ती रायपुर से बालोद, संतोषी ग्रेस को बेमेतरा से सारंगढ़-बिलाईगढ़, आशा तिर्की जशपुर से डीएसपी जशपुर, वैजन्तीमाला तिग्गा को पुलिस मुयालय से दुर्ग हैं।

वहीं, किरण गुप्ता को रायपुर, रोशनी वासनिक कुजूर को पीएचक्यू से एसआईए रायपुर, उषा सौंधिया कोरबा से बलौदाबाजार, विवेक शर्मा को सक्ती से बिलासपुर, माया शर्मा डॉयल 112 रायपुर से बालोद, ममता शर्मा अली को दुर्ग से खैरागढ़ -छुईखदान-गंडई, सत्यकला रामटेके को जांजगीर चांपा से गौरेला- पेण्ड्रा- मरवाही, योगिताबाली खपर्डे को बलौदाबाजार से जांजगीर, प्रमिला मण्डावी सामा को रायपुर से कबीरधाम।

कविता धुर्वे को बस्तर से कांकेर, भारती मरकाम को बिलासपुर से दुर्ग, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को बालोद से पुलिस मुयालय रायपुर और सहायक सेनानी रुस्तम सारंग को अमलेश्वर से भिलाई, नरेश नेहरू को बलरामपुर से बालोद, तेलेस्फोर मिंज को बिलासपुर से बालोद, यादराम बघेल को दुर्ग से एसटीएफ बघेरा, विकास कुजूर को बलरामपुर से कोरबा, मनोज गुप्ता को माना से कबीरधाम, नीलकिशोर अवस्थी को माना से राजभवन।

डीएसपी फिंगररप्रिंट अजय साहू को रायपुर से पीएचक्यू, राकेश कुमार को पीएचक्यू से फिंगरप्रिंट शाखा पीएचक्यू, विद्या जौहर को रायपुर से पीएचक्यू फिंगरप्रिंट के साथ ही डीएसपी (रक्षित) सीमा अहिरवार को पीएचक्यू से भिलाई, अनिल कुमार को पीएचक्यू से अंबिकापुर और संजय शुक्ला को पीएचक्यू से विशेष शाखा पीएचक्यू में स्थानांतरित किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 58 DSP अफसरों का तबादला, 45 निरीक्षकों का हुआ प्रमोशन, देखें नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.