रायपुर

CG Special Train: दिसंबर में चलेगी बिलासपुर-येलहंका स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत…

CG Special Train: दिसंबर माह में दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे ने बिलासपुर–येलहंका (बेंगलुरु) के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Nov 27, 2025

CG Special Train: छत्तीसगढ़ में दिसंबर माह में यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। बिलासपुर- येलहंका (बेंगलुरु) के लिए दिसंबर माह में स्पेशल ट्रेन चलेगी। इससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। भाटापारा, रायपुर, दुर्ग सहित अन्य स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था रहेगी।

स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज भाटापारा, रायपुर, दुर्ग सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रखा गया है, जिससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से यात्रा करने वालों को फायदा मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तारीखों और समयसारिणी की विस्तृत घोषणा जल्द की जाएगी।

CG Special Train: रायपुर रेल मंडल में संविधान दिवस का आयोजन

बुधवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) दयानंद, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। डीआरएम दयानंद ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और बताया कि भारतीय संविधान ही देश के लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद है। इसके बाद सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी सामूहिक रूप से प्रस्तावना का पाठ किया।

कार्यक्रम में बताया गया कि संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय संविधान ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम में कहा गया कि लोकतंत्र की मजबूती नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की समझ में निहित है, और संविधान दिवस उन मूल्यों को फिर से याद करने का अवसर देता है।

