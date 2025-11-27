CG Special Train: दिसंबर में चलेगी बिलासपुर-येलहंका स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत…

कार्यक्रम में बताया गया कि संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय संविधान ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम में कहा गया कि लोकतंत्र की मजबूती नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की समझ में निहित है, और संविधान दिवस उन मूल्यों को फिर से याद करने का अवसर देता है।