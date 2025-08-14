CG Staff Nurse Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें Details

बता दें कि परीक्षा के जरिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीनस्थ संभाग स्तरीय स्टॉफ नर्स के 227 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें रायपुर में 55, बिलासपुर में 55, सरगुजा में 57 और बस्तर में 58 पद शामिल है। पदों में आवेदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को बीएससी नर्सिग या पीबीबीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशक्षिण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है।