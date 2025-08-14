CG Staff Nurse Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें Details

CG Staff Nurse Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने स्टाफ नर्स के रिक्त पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 3 सितंबर तक व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार 4 सितंबर से 6 सितंबर तक कर सकेंगे। परीक्षा 21 सितंबर को संभावित है।
बता दें कि परीक्षा के जरिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीनस्थ संभाग स्तरीय स्टॉफ नर्स के 227 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें रायपुर में 55, बिलासपुर में 55, सरगुजा में 57 और बस्तर में 58 पद शामिल है। पदों में आवेदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को बीएससी नर्सिग या पीबीबीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशक्षिण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है।