रायपुर

CG Water Supply: आज सिर्फ शाम को ही मिलेगा पानी, 32 टंकियाें से सप्लाई बंद, अभी ही भर ले बाल्टी…!

CG Water Supply: रायपुर में शाम को सप्लाई होने के बाद शुक्रवार को भाठागांव चौक के पास मेन राइजिंग पाइप लाइन का लीकेज सुधारने में निगम का अमला जुट गया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 13, 2025

CG Water Supply: आज सिर्फ शाम को ही मिलेगा पानी, 32 टंकियाें से सप्लाई बंद, अभी ही भर ले बाल्टी...! (photo-patrika)
CG Water Supply: आज सिर्फ शाम को ही मिलेगा पानी, 32 टंकियाें से सप्लाई बंद, अभी ही भर ले बाल्टी...! (photo-patrika)

CG Water Supply: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शाम को सप्लाई होने के बाद शुक्रवार को भाठागांव चौक के पास मेन राइजिंग पाइप लाइन का लीकेज सुधारने में निगम का अमला जुट गया है। इस जगह पर 1400 एमएम व्यास की चौड़ी पाइप लाइन में लीकेज हो जाने के कारण शनिवार को सुबह शहर की 32 टंकियों से जलापूर्ति बंद रहेगी। क्योंकि 10 घंटे का शटडाउन लेकर लीकेज सुधारने का काम कराया जा रहा है।

CG Water Supply: फिल्टर प्लांट 10 घंटे शटडाउन

फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया 150 एमएलडी प्लांट से 28 और नए 80 एमएलडी प्लांट से 4 पानी टंकियों में फिल्टर प्लांट से पानी नहीं पहुंचेगा। मेन लाइन का लीकेज ठीक होते ही शाम के समय इन सभी पानी टंकियों से नियमित रूप से जलापूर्ति होगी। लीकेज सुधारने के लिए तकनीकी टीम के साथ 20 से 25 कर्मचारियों की टीम जुटी नजर आई। सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था टैंकरों से कराने कहा गया है।

ये टंकियां नहीं भरेंगी, इसलिए जलापूर्ति बंद

फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र के अनुसार मरमत कार्य की वजह से भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी. नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा एवं नए 80 एमएलडी प्लांट से भरने वाली बैरन बाजार नया, देवेन्द्र नगर नया, संजय नगर एवं मोतीबाग टंकी से जलापूर्ति 13 सितंबर को सुबह नहीं होगी।

