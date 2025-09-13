CG Water Supply: आज सिर्फ शाम को ही मिलेगा पानी, 32 टंकियाें से सप्लाई बंद, अभी ही भर ले बाल्टी…!

फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया 150 एमएलडी प्लांट से 28 और नए 80 एमएलडी प्लांट से 4 पानी टंकियों में फिल्टर प्लांट से पानी नहीं पहुंचेगा। मेन लाइन का लीकेज ठीक होते ही शाम के समय इन सभी पानी टंकियों से नियमित रूप से जलापूर्ति होगी। लीकेज सुधारने के लिए तकनीकी टीम के साथ 20 से 25 कर्मचारियों की टीम जुटी नजर आई। सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था टैंकरों से कराने कहा गया है।