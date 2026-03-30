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CG Weather Update: झुलसाती गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

CG Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है और तापमान सामान्य स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 30, 2026

CG Weather Update: झुलसाती गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार(photo-patrika)

CG Weather Update: झुलसाती गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन अब मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है और तापमान सामान्य स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। अनुमान है कि अगले तीन दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।

CG Weather Update: तापमान का हाल: राजनांदगांव सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

रविवार को प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है, जिससे गर्मी का असर लगातार बना हुआ है।

सक्रिय हुए मौसम सिस्टम, बदलेगा मौसम

मौसम में बदलाव के पीछे सक्रिय हो रहे सिनोप्टिक सिस्टम को प्रमुख वजह माना जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार, एक निम्न दबाव क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र तक झारखंड के ऊपर करीब 1.5 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है।

इसके साथ ही एक द्रोणिका (पवन असातत्य) उत्तरी ओडिशा से दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक विस्तारित है। यह सिस्टम समुद्र तल से लगभग 0.9 किमी की ऊंचाई तक सक्रिय है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

आज का मौसम: कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही कई इलाकों में गरज-चमक के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है, हालांकि बारिश का दायरा सीमित रहेगा।

दो दिन बाद और बढ़ेगा असर

अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा के संकेत हैं। इस दौरान भी गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी राहत देगा, लेकिन गर्मी पूरी तरह खत्म होने में अभी समय लगेगा।

रायपुर में आंशिक बादल, बारिश के आसार

राजधानी रायपुर में आज आसमान आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है। दिन के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

सावधानी जरूरी: वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और विशेष रूप से वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं।

छत्तीसगढ़ में फिलहाल गर्मी का असर बरकरार है, लेकिन सक्रिय मौसम सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में मौसम राहत देने वाला हो सकता है। हल्की बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर दे सकती है, हालांकि गर्मी से पूरी राहत के लिए अभी इंतजार करना होगा।

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Published on:

30 Mar 2026 08:31 am

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