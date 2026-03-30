CG Weather Update: झुलसाती गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन अब मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है और तापमान सामान्य स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। अनुमान है कि अगले तीन दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।