CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर, सांस फूलने और लो ऑक्सीजन वाले मरीज बढ़े

डॉक्टरों के अनुसार कई बार लोग फ्रीजर से ठंडी चीजें निकालकर तुरंत खा लेते हैं। ऐसे में उन्हें सर्दी भी हो रही है। फ्रीजर या फ्रिज से कोई भी सामान निकालकर आधा घंटे बाद खाने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े संबंधी बीमारी बढ़ती है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने व मॉस्क लगाने से लोगों की सेहत में सुधार हो सकता है।