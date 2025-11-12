Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, एक और घायल यात्री की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मौत की सूचना मिलने के बाद स्वजन व रेलवे के अधिकारी अपोलो अस्पताल पहुंच गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, एक और घायल यात्री की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई

बिलासपुर ट्रेन हादसा (Photo Patrika)

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर जिले में गतौरा-लालखदान ओवरब्रिज के बीच चार नवंबर को शाम 4:10 बजे भीषण रेल हादसा हुआ था। गेवरारोड-बिलासपुर मेमू ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस बीच अब खबर आ रही है कि मेमू-मालगाड़ी दुर्घटना में घायल युवती ने मंगलवार को अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

घटना के बाद उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जहां करीब आठ दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद उसने अंतिम सांस ली। इस हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मौत की सूचना मिलने के बाद स्वजन व रेलवे के अधिकारी अपोलो अस्पताल पहुंच गए हैं।

इनमें सहायक लोको पायलट रश्मि राज और दो यात्री अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। इन्हीं में से एक जांजगीर-चांपा निवासी 19 वर्षीय मेहविश परवीन भी थी, जो हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। वह अचेत भी थी। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि उसकी हालत में सुधार होगा, लेकिन आठ दिन बाद मंगलवार की देर रात उसने दम तोड़ दिया।

अपोलो प्रबंधन ने युवती की मौत की सूचना स्वजन और रेल प्रशासन को दी, जिसके बाद रेल अधिकारी अस्पताल पहुंचे। इस हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। रेल प्रशासन की ओर से मृतकों के स्वजन को मुआवजा दिया जाएगा।

Updated on:

12 Nov 2025 10:22 am

Published on:

12 Nov 2025 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, एक और घायल यात्री की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

CG Accident: पावर प्लांट में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने युवा मजदूर को कुचला, मौत

CG road accident news
बिलासपुर

रिश्वतखोर नायब तहसीलदार… मांगें थे डेढ़ लाख, 50 हजार की घूस लेते ACB ने रंगे हाथों दबोचा

CG News, CG hindi news today
बिलासपुर

शासन की लापरवाही पर कोर्ट ने दिखाई नाराज़गी, शासन पर 1000 रुपए का जुर्माना, कहा– अब देनी होगी पूरी प्रगति रिपोर्ट…

शासन की लापरवाही पर कोर्ट ने दिखाई नाराज़गी, शासन पर 1000 रुपए का जुर्माना, कहा– अब देनी होगी पूरी प्रगति रिपोर्ट...(photo-patrika)
बिलासपुर

गाय का दूध निकालकर घर के सामने बांधा था लेकिन… बच्चे याद कर रो रहे, परेशान शख्स ने पुलिस से लगाई गुहार

CG News, Bilaspur news, Cow Missing
बिलासपुर

शिक्षा के मंदिर में नशे का खेल, वीडियो वायरल होने के बाद सहायक शिक्षक निलंबित, एक माह में 7 से अधिक गुरुजी पर गिरी गाज

निलंबित (photo- unsplash image)
बिलासपुर
