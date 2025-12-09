9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कई क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 09, 2025

हाड़ कंपा देने वाली ठंड (photo source- Patrika)

हाड़ कंपा देने वाली ठंड (photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस समय हाड़ कंपकंपा देने वाली ठंड चरम पर है। राज्य के चारों संभागों के कई जिले शीतलहर की गिरफ्त में हैं। ऐसी ठिठुरन को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 9 दिसंबर को सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर और तेज़ सर्द हवाएं चल सकती हैं। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है, जबकि माना एयरपोर्ट क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं बीते दिन यानी सोमवार को अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक, 9 दिसंबर को रायपुर में सुबह धुंध छाई रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

इन जिलों में इतना डिग्री सेल्सियस तापमान

मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस, माना में 29.8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 28.8 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रारोड में 26.6 डिग्री सेल्सियस, अम्बिकापुर में 25.4 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 28.2 डिग्री सेल्सियस, राजनांदगांव में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं रायपुर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस, माना में 8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रारोड में 9.8 डिग्री सेल्सियस, अम्बिकापुर में 5 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 10.4 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी

मौसम विभाग ने 9 से 11 दिसंबर तक के लिए प्रदेश के गौरेला पेन्द्रा मारवाही, मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला मानपुर अंबागढ़चौकी, बालोद और कोरबा में एक दो हिस्सों में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में आज सुबह ठंड हवाओं के साथ कोहरे के धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापामन 12 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 08:47 am

Published on:

09 Dec 2025 08:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Registry New Rule: छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कानून में बड़ा बदलाव! अब गोद ली हुई पुत्री को भी मिलेगा संपत्ति का हक

रजिस्ट्री कानून में बड़ा बदलाव (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: जगदलपुर-रायपुर NH-30 पर नए ओवरब्रिज का फाउंडेशन टेस्ट शुरू, यात्रा होगी सुरक्षित

नए ओवरब्रिज के लिए फाउंडेशन टेस्ट शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर

MD-MS Admissions: एमडी-एमएस एडमिशन में बड़ा बदलाव! स्टेट कोटे की 10% सीटें ओपन कैटेगरी में शिफ्ट

एमडी-एमएस एडमिशन में बड़ा बदलाव (photo source- Patrika)
रायपुर

Flights Cancelled: रायपुर एयरपोर्ट पर सन्नाटा! 8 फ्लाइटें कैंसिल, यात्रियों में भारी नाराज़गी

रायपुर एयरपोर्ट पर सन्नाटा (photo source- Patrika)
रायपुर

Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश

Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.