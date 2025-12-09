CG Weather Update: प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

हाड़ कंपा देने वाली ठंड (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस समय हाड़ कंपकंपा देने वाली ठंड चरम पर है। राज्य के चारों संभागों के कई जिले शीतलहर की गिरफ्त में हैं। ऐसी ठिठुरन को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 9 दिसंबर को सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर और तेज़ सर्द हवाएं चल सकती हैं। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है, जबकि माना एयरपोर्ट क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं बीते दिन यानी सोमवार को अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक, 9 दिसंबर को रायपुर में सुबह धुंध छाई रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस, माना में 29.8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 28.8 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रारोड में 26.6 डिग्री सेल्सियस, अम्बिकापुर में 25.4 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 28.2 डिग्री सेल्सियस, राजनांदगांव में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं रायपुर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस, माना में 8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रारोड में 9.8 डिग्री सेल्सियस, अम्बिकापुर में 5 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 10.4 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने 9 से 11 दिसंबर तक के लिए प्रदेश के गौरेला पेन्द्रा मारवाही, मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला मानपुर अंबागढ़चौकी, बालोद और कोरबा में एक दो हिस्सों में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है।
राजधानी रायपुर में आज सुबह ठंड हवाओं के साथ कोहरे के धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापामन 12 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है।
