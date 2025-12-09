CG Weather Update: प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड! कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस समय हाड़ कंपकंपा देने वाली ठंड चरम पर है। राज्य के चारों संभागों के कई जिले शीतलहर की गिरफ्त में हैं। ऐसी ठिठुरन को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 9 दिसंबर को सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर और तेज़ सर्द हवाएं चल सकती हैं। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है, जबकि माना एयरपोर्ट क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।