रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी ठंड, दो दिन की राहत के बाद तापमान में तेज गिरावट

CG Weather Update: रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दो दिनों की राहत के बाद तापमान में दोबारा गिरावट दर्ज की जा रही है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Jan 19, 2026

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दो दिनों की राहत के बाद तापमान में दोबारा गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। शनिवार रात से ही राजधानी में ठंड का असर तेज हो गया है।

CG Weather Update: मकर संक्रांति के बाद भी नहीं बढ़ा तापमान

आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। लगातार गिरते तापमान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब यह देखना होगा कि प्रदेश में ठंड से राहत कब मिलती है।

अगले दो दिनों तक शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद खासकर सुबह और रात के समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

10 से ज्यादा जिलों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर समेत 10 से अधिक जिलों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट वाले जिलों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, अंबिकापुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा शामिल हैं।

तापमान में और गिरावट की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर के चलते इन जिलों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से रात में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

CG Weather Update

19 Jan 2026 08:30 am

