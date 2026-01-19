CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी ठंड, दो दिन की राहत के बाद तापमान में तेज गिरावट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दो दिनों की राहत के बाद तापमान में दोबारा गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। शनिवार रात से ही राजधानी में ठंड का असर तेज हो गया है।