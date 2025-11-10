Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी… सभी जिलों में तेजी से गिरा पारा, अगले तीनों के लिए अलर्ट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में तेजी से तापमान में कमी आई है। वहीं आने अगले तीन दिन तक प्रदेश में शीतलहर चलने को लेकर चेतावनी जारी हुआ है..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 10, 2025

CG Weather News, CG Cold Wave

फाइल फोटो

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में नवंबर के महीने में ही सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। जिसके चलते शहरों से लेकर गांवों तक ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं आने वाले दिनों में शीतलहर चलने के आसार है। दुर्ग, रायपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ( CG News ) जबकि दिन में पारा 29 के आसपास रहा। वहीं अगले कुछ दिनों में 4 से 5 डिग्री तक पार गिरने के संकेत है। मौसम विभाग ने 10,11 और 12 नवंबर तक तीन दिनों के लिए चेतावनी जारी किया है।

CG Weather Update: गर्म कपड़ों के बाजारों में उमड़ी भीड़

रायपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई ​है। जिसके बाद अब राजधानी में गर्म कपड़ों का बाजार सज गया है। रविवार को सुभाष स्टेडियम के किनारे लगे बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा शहर के अन्य जगहों में भी गर्म कपड़े खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही।

दोपहर में धूप, रात में कड़ाके की ठंड

नवंबर के शुरुआती दिनों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हो गए हैं। हालांकि दोपहर में तीखी धूप पड़ रही है। वहीं शाम होते ही ठंड अपना असर दिखा रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। रविवार को अंबिकापुर 8.2 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं, रायपुर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री रहा।

अगले तीन दिन शीतलहर की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन जारी है। इसके कारण न्यूनतम तामपान में अभी गिरावट का दौर बना रहेगा। अगले तीन दिनों में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक और नीचे आने की संभावना बन रही है। इधर अंबिकापुर में पारा 10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में अगर आप अगले कुछ दिनों में सरगुजा संभाग की यात्रा का इरादा कर चुके हैं तो यहां आपको कड़ाके की ठंड का सामना करना होगा।

Updated on:

10 Nov 2025 03:02 pm

Published on:

10 Nov 2025 03:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी… सभी जिलों में तेजी से गिरा पारा, अगले तीनों के लिए अलर्ट

