छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी… सभी जिलों में तेजी से गिरा पारा, अगले तीनों के लिए अलर्ट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में नवंबर के महीने में ही सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। जिसके चलते शहरों से लेकर गांवों तक ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं आने वाले दिनों में शीतलहर चलने के आसार है। दुर्ग, रायपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ( CG News ) जबकि दिन में पारा 29 के आसपास रहा। वहीं अगले कुछ दिनों में 4 से 5 डिग्री तक पार गिरने के संकेत है। मौसम विभाग ने 10,11 और 12 नवंबर तक तीन दिनों के लिए चेतावनी जारी किया है।