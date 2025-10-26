Patrika LogoSwitch to English

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बनेगा मोलथा तूफान… 27,28 व 29 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, Alert जारी

Weather Update: प्रदेश में 27 अक्टूबर से बारिश होने वाली है। 28 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

less than 1 minute read
रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 26, 2025

IMD ने जारी किया अलर्ट (Patrika Photo)

IMD ने जारी किया अलर्ट (Patrika Photo)

CG Weather Update: प्रदेश में 27 अक्टूबर से बारिश होने वाली है। 28 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मोलथा तूफान के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आने वाला है। यह किसानों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटे में गीदम में 4, भैरमगढ़, नानगुर, बारसूर व छोटे डोंगर में 2-2 सेमी पानी गिरा। रविवार को कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान बादल जोरदार तरीके से गरजेंगे। मौसम विभाग ने लोगों को इस पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने की सलाह दी है।

CG Weather Update: 28-29 अक्टूबर को तेज बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 28 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा और 29 अक्टूबर को भारी से अतिभारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके बाद भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का क्रम जारी रह सकता है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे इस दौरान फसलों की कटाई और भंडारण को लेकर सावधानी बरतें। वहीं, नागरिकों को यात्रा और खुले क्षेत्रों में आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

रायपुर में आज आसमान सामान्यतः मेघमय रहेगा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

Published on:

26 Oct 2025 10:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बनेगा मोलथा तूफान… 27,28 व 29 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, Alert जारी

रायपुर

छत्तीसगढ़

