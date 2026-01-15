CG Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर छत्तीसगढ़, IMD ने अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी

अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। हालिया तापमान आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी को अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री और न्यूनतम 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 14 जनवरी को अधिकतम तापमान गिरकर 22.6 डिग्री और न्यूनतम 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तापमान में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए मौसम विभाग ने ठंड से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है।