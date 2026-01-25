25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे विदा हो रही सर्दी! दिन में हल्की गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं…

CG Weather Update: हवा की दिशा में बदलाव के कारण कई जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ठंड का असर कम महसूस हो रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 25, 2026

CG Weather: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे विदा हो रही सर्दी! दिन में हल्की गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं...(photo-patrika)

CG Weather: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे विदा हो रही सर्दी! दिन में हल्की गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं...(photo-patrika)

CG Weather: छत्तीसगढ़ में जनवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण कई जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ठंड का असर कम महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

CG Weather: पिछले 24 घंटों में मौसम रहा शुष्क

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। इस दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। राजनांदगांव में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

न्यूनतम तापमान में हो रही लगातार वृद्धि

हवा की दिशा बदलने से रात के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई जिलों में सुबह और रात की ठंड का असर पहले की तुलना में कम हो गया है। दिन के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

सक्रिय हैं दो मौसम तंत्र

मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश पर दो मौसम तंत्र सक्रिय हैं। वहीं 26 जनवरी के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी रायपुर में रविवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में क्रमशः वृद्धि होगी। ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा और दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 10:50 am

Published on:

25 Jan 2026 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे विदा हो रही सर्दी! दिन में हल्की गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सेक्स सीडीकांड: पूर्व CM भूपेश सहित सभी आरोपियों के खिलाफ फिर चलेगा केस, रिव्यू पिटिशन मंजूर

Bhupesh Baghe
रायपुर

New Trauma Centre: न्यू ट्रामा सेंटर का काम ठप, इमरजेंसी में मरीजों को नहीं मिल रहे बेड

न्यू ट्रामा सेंटर का काम ठप (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के 25 अधिकारी-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक सम्मान

छत्तीसगढ़ के 25 अधिकारी-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक सम्मान(photo-patrika)
रायपुर

राडा ऑटो एक्सपो में खरीदी के साथ मनोरंजन

संडे-मंडे होगा फुल-एंटरटेनमेंट! राडा ऑटो एक्सपो में खरीदी के साथ मनोरंजन, 50% रोड टैक्स छूट ने बढ़ाई वाहनों की बिक्री(photo-patrika)
रायपुर

अगर आपका भी खाता SBI में है तो रहें सावधान

KYC के नाम पर ठगी, मिनटों में साफ हो रहा बैंक खाता(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.