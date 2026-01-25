CG Weather: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे विदा हो रही सर्दी! दिन में हल्की गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं...(photo-patrika)
CG Weather: छत्तीसगढ़ में जनवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण कई जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ठंड का असर कम महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। इस दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। राजनांदगांव में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
हवा की दिशा बदलने से रात के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई जिलों में सुबह और रात की ठंड का असर पहले की तुलना में कम हो गया है। दिन के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश पर दो मौसम तंत्र सक्रिय हैं। वहीं 26 जनवरी के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है।
राजधानी रायपुर में रविवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में क्रमशः वृद्धि होगी। ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा और दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है।
