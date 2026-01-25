CG Weather: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे विदा हो रही सर्दी! दिन में हल्की गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं…

CG Weather: छत्तीसगढ़ में जनवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण कई जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ठंड का असर कम महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।