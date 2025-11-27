Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Winter 2025: ठंड बढ़ी तो बढ़ा खतरा, शीतलहर में सावधान रहें, गर्म कपड़े पहनना जरूरी…

CG Winter 2025: छत्तीसगढ़ में ठंड में बच्चों को हाइपोथर्मिया का खतरा हो सकता है। इसलिए घर व बाहर गर्म कपड़े पहनना जरूरी है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 27, 2025

CG Winter 2025: ठंड बढ़ी तो बढ़ा खतरा, शीतलहर में सावधान रहें, गर्म कपड़े पहनना जरूरी...(photo-patrika)

CG Winter 2025: छत्तीसगढ़ में ठंड में बच्चों को हाइपोथर्मिया का खतरा हो सकता है। इसलिए घर व बाहर गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। ठंड व संभावित शीतलहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों का कहना है कि शीतलहर के दौरान लोग अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और यात्रा से यथासंभव बचें।

गर्म कपड़ों का उपयोग करें और शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म तरल पदार्थो का सेवन लगातार करते रहें। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक कंपकंपी, उंगलियों में पीलापन या सफेदपन, सुन्नता जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विशेष रूप से बच्चों व बुजुर्गो को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

CG Winter 2025: शीतलहर में बच्चों पर हाइपोथर्मिया का खतरा

कई लोग ठंड से बचने के लिए कोयला जलाकर आग सेंकते हैं, लेकिन बंद कमरे में कोयला जलाना अत्यंत खतरनाक है। दरअसल इससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली होती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है।हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान अत्यधिक कम होना) की स्थिति में व्यक्ति को तुरंत गर्म स्थान पर लिटाएं और कंबल या गर्म कपडों से ढंक दें।

इससे शरीर का तापमान सामान्य हो सके। मांसपेशियों में अकड़न होने पर भी डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। हाइपोथर्मिया के लक्षणों में शरीर का तापमान गिरना, बोलने में कठिनाई, कंपकंपी, भारी सांस लेना, मांसपेशियों में जकड़न और नींद न आना शामिल है। गंभीर स्थिति में व्यक्ति अचेत भी हो सकता है, जिसके लिए तुरंत चिकित्सकीय इलाज आवश्यक है।

Updated on:

27 Nov 2025 11:20 am

Published on:

27 Nov 2025 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Winter 2025: ठंड बढ़ी तो बढ़ा खतरा, शीतलहर में सावधान रहें, गर्म कपड़े पहनना जरूरी…

रायपुर

छत्तीसगढ़

