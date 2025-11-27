CG Winter 2025: ठंड बढ़ी तो बढ़ा खतरा, शीतलहर में सावधान रहें, गर्म कपड़े पहनना जरूरी…

कई लोग ठंड से बचने के लिए कोयला जलाकर आग सेंकते हैं, लेकिन बंद कमरे में कोयला जलाना अत्यंत खतरनाक है। दरअसल इससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली होती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है।हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान अत्यधिक कम होना) की स्थिति में व्यक्ति को तुरंत गर्म स्थान पर लिटाएं और कंबल या गर्म कपडों से ढंक दें।