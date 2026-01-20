CGTET Exam: सीजीटीईटी परीक्षा 1 फरवरी को, यहाँ से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

CGTET Exam:राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ के अंतर्गत छत्तीसगढ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (सीजीटीईटी) 1 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
एक से पांच तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए टेट परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9.30 बजे 12.15 बजे तक और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु टेट परीक्षा द्वितीय पाली में दोपहर 3 बजे से 5.45 बजे तक चलेगी।
किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 07712972780 या 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी किसी भी असुविधा से बचने के लिए परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश जरूर पढें।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग