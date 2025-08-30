CG News: रावतपुरा सरकार व अन्य 12 के खिलाफ चालान पेश, सीबीआई ने बताया कैसे हुआ मान्यता बढ़ाने घूसखोरी का खेल

सीबीआई ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में 20000 पन्नों के चालान और 133 पेज की समरी पेश की गई है। इसमें बताया गया है कि रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर को मान्यता दिलाने और सीटें बढ़ाने के लिए रिश्वतखोरी हुई थी। इस प्रकरण में 55 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। बता दें कि सीबीआई की एफआईआर ने 35 लोगों के नाम है। इसमें रावतपुरा सरकार महाराज सहित अन्य लोगों के नाम शामिल है। एक अन्य आरोपी के खिलाफ साक्क्ष्य नही मिलने पर नाम हटा दिया गया है।