SIR Controversy: चरणदास महंत ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, फॉर्म-7 के दुरुपयोग पर रोक की मांग

विपक्ष के नेता ने कहा कि रायपुर BJP ऑफिस से भी ऐसे फॉर्म भेजे जा रहे हैं, और यह साफ है कि एक कार्यकर्ता पांच लोगों तक के नाम हटा सकता है। इसी तरह, बूथ लेवल पर खाली फॉर्म भरने वाले कार्यकर्ताओं को कम से कम 100 नाम हटाने के लिए अनऑफिशियली ऑथराइज़्ड किया गया है। कार्यकर्ताओं को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि वोटर BJP का वोटर न हो। इस तरह, मोटे तौर पर यह साबित होता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक खास कैटेगरी के लगभग 20,000 वोटरों को वोट देने से रोकने की कोशिश की जा रही है।