25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

SIR Controversy: चरणदास महंत ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, फॉर्म-7 के दुरुपयोग पर रोक की मांग

SIR Controversy: छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जमा किए जा रहे फॉर्म-7 के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है और इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह [&hellip;]

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 25, 2026

चरणदास महंत ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र (photo source- Patrika)

चरणदास महंत ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र (photo source- Patrika)

SIR Controversy: छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जमा किए जा रहे फॉर्म-7 के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है और इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह हर विधानसभा क्षेत्र में एक खास कैटेगरी के लगभग 20,000 वोटरों को वोट देने से रोकने की कोशिश है।

SIR Controversy: भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी: डॉ. महंत

विपक्ष के नेता डॉ. चरण दास महंत ने चुनाव आयोग को लिखे एक लेटर में कहा कि छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी पक्का करने के लिए 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का प्रोसेस शुरू किया गया था। डेमोक्रेसी के हित में यह कदम वेलकम होता—अगर इसके बाद वोटिंग राइट्स पर सिस्टमैटिक अटैक न हुआ होता। लेकिन, आज हालत यह है कि SIR पूरा होने के बावजूद, हर असेंबली सीट पर एक खास कैटेगरी के हजारों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर होने का डर है, जबकि वे सालों से इलेक्शन में वोट देते आ रहे हैं।

डॉ. महंत ने कहा कि भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, BJP के सीनियर नेताओं ने एक मीटिंग की और सभी विधानसभा सीटों पर ऐसे खास कैटेगरी के वोटरों की पहचान करने की स्ट्रेटेजी बनाई जो BJP के वोटर नहीं हैं, और उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, फॉर्म 7 की डिटेल्स जिला हेडक्वार्टर में जमा करने को कहा। हर व्यक्ति पांच फॉर्म भरकर जमा कर सकता है, और इस प्रोसेस से हर बूथ पर 200 वोटरों के नाम हटाए जा सकेंगे।

विपक्ष के नेता ने कहा कि रायपुर BJP ऑफिस से भी ऐसे फॉर्म भेजे जा रहे हैं, और यह साफ है कि एक कार्यकर्ता पांच लोगों तक के नाम हटा सकता है। इसी तरह, बूथ लेवल पर खाली फॉर्म भरने वाले कार्यकर्ताओं को कम से कम 100 नाम हटाने के लिए अनऑफिशियली ऑथराइज़्ड किया गया है। कार्यकर्ताओं को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि वोटर BJP का वोटर न हो। इस तरह, मोटे तौर पर यह साबित होता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक खास कैटेगरी के लगभग 20,000 वोटरों को वोट देने से रोकने की कोशिश की जा रही है।

लोकतंत्र "चुपचाप नाम हटाने" से नहीं चलता

SIR Controversy: डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि यह बहुत गंभीर, दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र विरोधी है कि यह पूरा कैंपेन फॉर्म 7 की आड़ में चलाया जा रहा है। जहां कोई भी यह कहकर "शिकायत" दर्ज करा सकता है कि "फलां व्यक्ति अब यहां नहीं रहता है या हमेशा के लिए कहीं और चला गया है," वहीं प्रशासन बिना पूरी जांच के असली वोटरों के नाम हटाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह "वोटर लिस्ट को साफ करना" नहीं बल्कि "वोटर लिस्ट को मिटाना" है।

चिंता जताते हुए, विपक्ष के नेता डॉ. महंत ने कहा कि नाम हटाने/हटाने का यह काम कोई "इत्तेफ़ाक" नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी, टारगेटेड स्ट्रैटेजी है, जो एक खास समुदाय और धर्म के वोटरों को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश का लोकतंत्र "चुपचाप नाम हटाने" से नहीं चलता। अगर आज हर वोटर को जानबूझकर डराया-धमकाया और परेशान किया जाएगा, और उनके अधिकार छीने जाएंगे, तो कल चुनाव की निष्पक्षता और जनादेश की पवित्रता दोनों से समझौता हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SIR Controversy: चरणदास महंत ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, फॉर्म-7 के दुरुपयोग पर रोक की मांग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किरकिरी के बाद हरकत में विभाग, दो लाख से ज्यादा का दुग्ध सामग्री जब्त

किरकिरी के बाद हरकत में विभाग(photo-AI)
रायपुर

सेक्स सीडीकांड: पूर्व CM भूपेश सहित सभी आरोपियों के खिलाफ फिर चलेगा केस, रिव्यू पिटिशन मंजूर

Bhupesh Baghe
रायपुर

New Trauma Centre: न्यू ट्रामा सेंटर का काम ठप, इमरजेंसी में मरीजों को नहीं मिल रहे बेड

न्यू ट्रामा सेंटर का काम ठप (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के 25 अधिकारी-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक सम्मान

छत्तीसगढ़ के 25 अधिकारी-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक सम्मान(photo-patrika)
रायपुर

CG Weather:

CG Weather: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे विदा हो रही सर्दी! दिन में हल्की गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.