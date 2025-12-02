Chaupati News.... हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे

साइंस कॉलेज मैदान के पास से विस्थापित की गई चौपाटी के वेंडर पिछले 10 दिन से खाली भटक रहे हैं। 22 नवंबर को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किए जाने के बाद से चौपाटी अभी तक बंद है। यहां कोई सुविधा नहीं होने के कारण वेंडर स्टॉल नहीं खोल पा रहे हैं। जिस चौपाटी से ये लोग प्रतिदिन लगभग 2 हजार रुपए की कमाई करके घर जाते थे, उसके उजड़ने के बाद खाली बैठे हैं। चौपाटी से घर-परिवार का पूरा खर्च अच्छा खासा चल रहा था, वह चौपट हो गया। भले ही हर महीने ठेकेदार को हजारों रुपए किराए देते थे और अलग से स्टॉलों की बिजली बिल भी पटाते थे, लेकिन इतना जरूर था कि गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। जिस ठेकेदार से खानपान स्टॉल किराए में लिए थे, वह निश्चिंत है। महापौर से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।