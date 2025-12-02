Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chaupati News…. हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे

कुल 60 खानपान के स्टॉल थे, जिसे 22 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान के पास से हटाकर आमानाका ओवरब्रिज के पास नगर निगम ने कर दिया है, लेकिन, वहां अभी कोई सुविधा नहीं है। ठेकेदार से बात किए तो वह भी रुचि नहीं दिखा रहा है।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Dec 02, 2025

Chaupati News.... हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे

Chaupati News.... हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे

साइंस कॉलेज मैदान के पास से विस्थापित की गई चौपाटी के वेंडर पिछले 10 दिन से खाली भटक रहे हैं। 22 नवंबर को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किए जाने के बाद से चौपाटी अभी तक बंद है। यहां कोई सुविधा नहीं होने के कारण वेंडर स्टॉल नहीं खोल पा रहे हैं। जिस चौपाटी से ये लोग प्रतिदिन लगभग 2 हजार रुपए की कमाई करके घर जाते थे, उसके उजड़ने के बाद खाली बैठे हैं। चौपाटी से घर-परिवार का पूरा खर्च अच्छा खासा चल रहा था, वह चौपट हो गया। भले ही हर महीने ठेकेदार को हजारों रुपए किराए देते थे और अलग से स्टॉलों की बिजली बिल भी पटाते थे, लेकिन इतना जरूर था कि गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। जिस ठेकेदार से खानपान स्टॉल किराए में लिए थे, वह निश्चिंत है। महापौर से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

दर्द भरी कहानी बेदखल किए गए दुकानदारों की

ये दर्द भरी कहानी है चौपाटी से बेदखल किए गए दुकानदारों की। उनका कहना है-हम छोटे दुकानदार ठेकेदार और नेताओं की आपसी लड़ाई में पिस गए। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वे यह भी कहते है कि चौपाटी में कई लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने किराए पर स्टॉल लेकर दूसरे को दे रखा था, परंतु 20 से 25 लोग ऐसे थे, जो चाट, समोसा, चाउमिन के स्टॉल खुद चला रहे थे, क्योंकि उसी से उनका परिवार चल रहा था और दूसरा उनके पास कोई काम नहीं। कुल 60 खानपान के स्टॉल थे, जिसे 22 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान के पास से हटाकर आमानाका ओवरब्रिज के पास नगर निगम ने कर दिया है, लेकिन, वहां अभी कोई सुविधा नहीं है। ठेकेदार से बात किए तो वह भी रुचि नहीं दिखा रहा है।

यूथ हब चौपाटी उजड़ने का दर्द, उन्हीं की जुबानी

हम हर महीने 23500 रुपए किराए देते थे और स्टॉल का बिजली बिल अलग। शुरुआती दिनों में कारोबार बिल्कुल नहीं चला। पिछले एक साल से अच्छा कारोबार चल रहा था। पूरा खर्चा काटे हर दिन 1500 से 2000 रुपए घर लेकर जाते थे। आमानाका ब्रिज के पास की जगह रेलवे की है। ऐसा न हो कि जब चौपाटी चलने लगे तो फिर हटा दिया जाए।
नवीन नाथ, दुकानदार

मेरे पांच परिवारों का चल रहा था खर्च

लाखेनगर में रहता हूं। हमारे घर में पांच लोग हैं। यूथ हब चौपाटी से खर्च चल रहा था। 23500 रुपए महीना किराए देने के बाद भी कोई परेशानी नहीं थी। आज 10 दिन से बेरोजगार भटक रहा हूं। घर में भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। आमानाका ब्रिज के पास कब चालू होगी, कुछ कह नहीं सकते। दूसरा कोई काम भी नहीं है न ही ऐसी कोई जगह।
शंकर वर्मा, दुकानदार

हर रोज एक हजार बचता था

महोबाजार के डबरापारा में रहता हूं। घर में पांच लोग हैं। यूथ हब चौपाटी में देर रात तक काम करता था। रात को हिसाब-किताब करने पर 1000 से लेकर 1500 रुपए बच जाता था। उसी से मेरे परिवार का खर्च और बच्चे की फीस देते थे। अब चौपाटी खुलेगी कि नहीं, कुछ पता नहीं है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, घर के लोग परेशान हैं।
विश्वनाथ शाह, दुकानदार

नेता प्रतिपक्ष को यूथ हब चौपाटी की फाइल देखने को नहीं मिली
चौपट हो चुकी यूथ हब चौपाटी की फाइल देखने के लिए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने निगम आयुक्त विश्वदीप को एक पत्र लिखा है। उसमें उल्लेख किया है कि वह एक जनप्रतिनिधि के रूप में साइंस कॉलेज मैदान के पास यूथ हब निर्माण से संबंधित फाइल देखना चाहते हैं। कई बार प्रयास किए। अफसरों से बात की परंतु अफसोस कि न तो निगम के अधिकारी और न ही स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारी उस फाइल को दिखाने में हिम्मत जुटा पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सवाल उठाया है कि क्या वह फाइल ही गुम कर दी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 12:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chaupati News…. हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cricket News…. भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट

Cricket News.... भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट
रायपुर

कोहली, रोहित की एक झलक पाने बेताब दिखे रायपुर वाले, एयरपोर्ट में फैंस की भारी भीड़, सुरक्षा के बीच पहुंचे होटल

team india in raipur
रायपुर

प्रधानमंत्री ने महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री ने महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया
रायपुर

Pm Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली क़िस्त जारी, 26 हजार 400 पीएम आवास निर्माण स्वीकृत

Pm Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली क़िस्त जारी, 26 हजार 400 पीएम आवास निर्माण स्वीकृत
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी शहरों की सूरत और सीरत, 13 नगर निगमों में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य मंजूर

CG News: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी शहरों की सूरत और सीरत, 13 नगर निगमों में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य मंजूर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.