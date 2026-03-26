रामनवमी पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तर और बैंक रहेंगे बंद

इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए सरकार ने पूरे राज्य में एक साथ अवकाश लागू करने का निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले को आम जनता और कर्मचारियों के बीच स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को त्योहार को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवकाश को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और अन्य जरूरी कार्य पहले ही पूरा कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।