26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रामनवमी पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तर और बैंक रहेंगे बंद

Ram Navami Holiday: छत्तीसगढ़ में रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 26, 2026

रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित (photo source- Patrika)

रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित (photo source- Patrika)

Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत गुरुवार को राज्य के सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही बैंकों में भी कामकाज पूरी तरह से स्थगित रहेगा, जिससे आम लोगों को पहले से अपने जरूरी कार्य निपटाने की सलाह दी गई है।

Public Holiday: रामनवमी के दिन बैंकों में अवकाश घोषित

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश Negotiable Instruments Act, 1881 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित किया गया है। इस कानून के तहत घोषित अवकाश में बैंकिंग संस्थानों में भी लेन-देन और अन्य सेवाएं बंद रहती हैं। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारियों की ओर से भी इस संबंध में पहल की गई थी। बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर रामनवमी के दिन बैंकों में अवकाश घोषित करने की मांग रखी थी।

Public Holiday: अवकाश लागू करने का निर्णय

इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए सरकार ने पूरे राज्य में एक साथ अवकाश लागू करने का निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले को आम जनता और कर्मचारियों के बीच स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को त्योहार को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवकाश को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और अन्य जरूरी कार्य पहले ही पूरा कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां

वहीं दूसरी तरफ आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि जनगणना से जुड़े कार्य समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरे किए जा सकें।

जारी आदेश के अनुसार 1 मई 2026 से 30 जून 2026 के बीच जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। यह जनगणना प्रक्रिया का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्य को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक बताया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 08:22 am

Published on:

26 Mar 2026 08:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रामनवमी पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तर और बैंक रहेंगे बंद

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather News: 48 घंटे में तापमान बढ़ने के आसार, कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

बारिश-आंधी और वज्रपात की चेतावनी (photo source- Patrika)
रायपुर

CGPSC Prelims Result: CGPSC 2025 प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित

CGPSC 2025 प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

Mahadev Satta Case: सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ की संपत्तियां अटैच, सट्टे के पैसे से बुर्ज खलीफा में खरीदा अपार्टमेंट, जानें पूरा मामला

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
रायपुर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नाबार्ड ने जारी किया 1.45 लाख करोड़ का राज्य फोकस पेपर, जलवायु-अनुकूल विकास पर जोर

छत्तीसगढ़ में नाबार्ड का राज्य फोकस पेपर जारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Papa Rao Surrender: हार्डकोर कमांडर पापाराव सहित 18 माओवादियों का सरेंडर, CM बोले- बस्तर में गूंज रही विकास की आवाज़

सरेंडर पर CM साय का बड़ा बयान (Photo Source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.