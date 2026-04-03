ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक टॉप पर, मेजबान छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, झोली में आए 19 पदक

पदक तालिका में ओडिशा ने 21 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ओडिशा 50 से अधिक पदक जीतने वाली एकमात्र टीम रही, जिसने कुल 57 पदक अपने नाम किए। झारखंड ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी जनजातीय खिलाड़ियों की प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और 3 स्वर्ण, 10 रजत व 6 कांस्य पदक जीतकर नौवां स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ को अंतिम पदक पुरुष फुटबॉल में रजत के रूप में मिला, जहां फाइनल मुकाबले में उसे पश्चिम बंगाल से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।