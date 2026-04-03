ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक टॉप पर, मेजबान छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, झोली में आए 19 पदक

Khelo India Tribal Games 2026 (photo source- Patrika)
Khelo India Tribal Games 2026: उद्घाटन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के समापन दिन रोमांचक मुकाबलों के बीच कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। झारखंड की स्टार तीरंदाज कोमालिका बारी ने मिक्स्ड टीम में पहले ही स्वर्ण जीतने के बाद महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में भी गोल्ड अपने नाम कर लिया। वहीं ओडिशा के अर्जुन खारा ने पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किया।
हालांकि अंतिम दिन के इन प्रदर्शन के बावजूद कर्नाटक को पदक तालिका में शीर्ष स्थान से हटाया नहीं जा सका। कर्नाटक ने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखते हुए कुल 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3,800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नौ खेल विधाओं में कुल 106 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबले हुए, जिनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती शामिल रहे, जबकि मल्लखंभ और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में रखा गया।
पदक तालिका में ओडिशा ने 21 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ओडिशा 50 से अधिक पदक जीतने वाली एकमात्र टीम रही, जिसने कुल 57 पदक अपने नाम किए। झारखंड ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी जनजातीय खिलाड़ियों की प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और 3 स्वर्ण, 10 रजत व 6 कांस्य पदक जीतकर नौवां स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ को अंतिम पदक पुरुष फुटबॉल में रजत के रूप में मिला, जहां फाइनल मुकाबले में उसे पश्चिम बंगाल से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।
Khelo India Tribal Games 2026: कर्नाटक की जीत में तैराकी का अहम योगदान रहा, जहां टीम ने 15 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा एथलेटिक्स और कुश्ती में भी टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन कर बढ़त बनाए रखी। कर्नाटक के मणिकांत एल इस प्रतियोगिता के सबसे सफल खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते, जबकि उनके साथी धोनिश एन ने 5 स्वर्ण और 1 रजत अपने नाम किए। महिला वर्ग में ओडिशा की तैराक अंजलि मुंडा ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कर्नाटक की मेघांजलि ने 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते।
तीरंदाजी के अंतिम मुकाबलों में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अर्जुन खारा ने फाइनल में अपने ही राज्य के सोमनाथ हेम्ब्रम को हराकर स्वर्ण जीता, जबकि टीम स्पर्धा में झारखंड ने ओडिशा को हराकर गोल्ड हासिल किया। महिला टीम वर्ग में नागालैंड ने झारखंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुल मिलाकर, इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पदक तालिका में जगह बनाई, जिनमें से 20 टीमों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीतकर देशभर में खेल प्रतिभा के व्यापक विस्तार को दर्शाया।
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