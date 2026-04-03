छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, तेज रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं…

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। गरज-चमक के समय खुले स्थानों पर न जाएं, तेज हवा के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें और पेड़ों व बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। वहीं बारिश और तेज हवाओं का असर खेती पर भी पड़ सकता है। खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका को देखते हुए किसानों को जरूरी सावधानी बरतने और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।