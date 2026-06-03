छत्तीसगढ़ में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, नवा रायपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर

राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में अत्याधुनिक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क विकसित किया जाएगा। करीब 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली यह परियोजना 350 से 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी। यह पार्क पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसमें राजधानी और आसपास के सराफा कारोबारियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का दावा है कि यह परियोजना रायपुर को देश के प्रमुख ज्वेलरी कारोबार केंद्रों की सूची में शामिल कर सकती है। वर्तमान में इस तरह के बड़े जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क मुंबई, सूरत और कोलकाता जैसे शहरों में संचालित हैं।