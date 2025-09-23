Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की योजना,अहमदाबाद के हार्ट सर्जन डॉ. शाह ने दिए टिप्स

CG News: अहमदाबाद से सिम्स हॉस्पिटल के जाने-माने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. धीरेन शाह शामिल हुए। वे अब तक 60 से अधिक हार्ट एवं लंग्स ट्रांसप्लांट कर चुके हैं।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 23, 2025

छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की योजना बनाने जुटे कार्डियक सर्जन, अहमदाबाद के हार्ट सर्जन डॉ. शाह ने दिए टिप्स
हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने जुटे कार्डयिक सर्जन (Photo Patrika)

@पीलूराम साहू। प्रदेश में हार्ट ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होने की काफी संभावना है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कार्डियक सर्जन व कार्डियक एनेस्थेटिस्ट एसोसिएशन ने सेमिनार का आयोजन किया। इसमें अहमदाबाद से सिम्स हॉस्पिटल के जाने-माने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. धीरेन शाह शामिल हुए। वे अब तक 60 से अधिक हार्ट एवं लंग्स ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। वे गुजरात में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के पॉयनियर भी हैं।

छत्तीसगढ़ के हार्ट सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू और सेक्रेटरी डॉ. अरुण अंडप्पन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करना अतिआवश्यक है। दरअसल यहां पर ऐसे काफी मरीज आते हैं, जिनकी हार्ट की पंपिंग 15 या 20 फीसदी होती है। सामान्य भाषा में इसे हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है। ऐसे में किसी जरूरतमंद को किसी दुर्घटनाग्रस्त या ब्रेन डेड मरीज का हार्ट मिल जाए तो जिंदगी संवर सकती है। डॉ. शाह ने बताया कि एक 16 वर्षीय लड़की की कोरोना वायरस से इंफेक्शन के बाद वायरल मायो कार्डाइटिस हो गया था।

इसके कारण हार्ट मात्र 10 से 15 फीसदी कार्य कर रहा था। उस मरीज को किसी 49 वर्षीय ब्रेनडेड मरीज का हार्ट मिल गया। वह लड़की सभी काम सामान्य तरह से कर रही है। कई बार ऐसे मरीजों को एक्मो मशीन के सहारे रहना पड़ता था, वह मरीज आज अपना सामान्य काम कर रहे हैं। यहां तक की डांस, साइकलिंग सब कर लेते हैं तो मन में परम संतुष्टि की अनुभूति होती है। छत्तीसगढ़ में हार्ट फेल्योर का सबसे बड़ा कारण है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जन्मजात हृदय रोग, वॉल्व डिजीज और डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी है।

ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी लाइसेंस लेने की जरूरत

डॉ. शाह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है, जहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। संस्था के साथ-साथ हार्ट सर्जन और कार्डियक एनेस्थेटिक को इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। टीम में सर्जन के अलावा काउंसलर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट एवं इम्यूनोथेरेपी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में एम्स व नवा रायपुर सत्य साईं व कुछ एक अस्पताल को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लाइसेंस प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए आयुष्मान में विशेष पैकेज भी उपलब्ध है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की योजना,अहमदाबाद के हार्ट सर्जन डॉ. शाह ने दिए टिप्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.