छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की योजना,अहमदाबाद के हार्ट सर्जन डॉ. शाह ने दिए टिप्स

छत्तीसगढ़ के हार्ट सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू और सेक्रेटरी डॉ. अरुण अंडप्पन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करना अतिआवश्यक है। दरअसल यहां पर ऐसे काफी मरीज आते हैं, जिनकी हार्ट की पंपिंग 15 या 20 फीसदी होती है। सामान्य भाषा में इसे हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है। ऐसे में किसी जरूरतमंद को किसी दुर्घटनाग्रस्त या ब्रेन डेड मरीज का हार्ट मिल जाए तो जिंदगी संवर सकती है। डॉ. शाह ने बताया कि एक 16 वर्षीय लड़की की कोरोना वायरस से इंफेक्शन के बाद वायरल मायो कार्डाइटिस हो गया था।