छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग शुरू, 917 पदोन्नत प्राचार्यों में प्रतिदिन 250 होंगे शामिल…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 917 पदोन्नत प्राचार्यों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू हो रही है। जो 21 नवंबर तक चलेगी। पिछली काउंसलिंग में 800 से ज्यादा शिक्षकों प्राचार्य बनाया गया था। ऐसे कई शिक्षक तो प्रतिनियुक्ति में अलग-अलग विभाग में अधिकारिक पदों में कार्यरत थे लेकिन पदोन्नति के बाद उन्हें उसी विभाग में उसी पद पर पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए। इसी लेकर उस समय भी शिक्षक संगठनों ने सवाल उठाया था।