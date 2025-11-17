Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग शुरू, 917 पदोन्नत प्राचार्यों में प्रतिदिन 250 होंगे शामिल…

CG News: रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 917 पदोन्नत प्राचार्यों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू हो रही है। जो 21 नवंबर तक चलेगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 17, 2025

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग शुरू, 917 पदोन्नत प्राचार्यों में प्रतिदिन 250 होंगे शामिल...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग शुरू, 917 पदोन्नत प्राचार्यों में प्रतिदिन 250 होंगे शामिल...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 917 पदोन्नत प्राचार्यों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू हो रही है। जो 21 नवंबर तक चलेगी। पिछली काउंसलिंग में 800 से ज्यादा शिक्षकों प्राचार्य बनाया गया था। ऐसे कई शिक्षक तो प्रतिनियुक्ति में अलग-अलग विभाग में अधिकारिक पदों में कार्यरत थे लेकिन पदोन्नति के बाद उन्हें उसी विभाग में उसी पद पर पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए। इसी लेकर उस समय भी शिक्षक संगठनों ने सवाल उठाया था।

CG News: ये नियम विरुद्ध

जानकारों के अनुसार, डिमांड के अनुसार अधिकारियों को वहीं पदस्थ किया गया जहां वे पहले से ही किसी अधिकारिक पोस्ट पर कार्यरत थे। अब शिक्षक संगठन यह भी आशंका जता रहे हैं कि इस बार भी ऐसा ही खेल न हो जाए क्योंकि 917 से ज्यादा पदोन्नत प्राचार्य की लिस्ट में कई ऐसे व्यायाता हैं जो अलग-अलग विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। इसमें डाइट, समग्र शिक्षा, ओपन स्कूल जैसे अलग-अलग विभाग में कार्य करने वाले अधिकारी हैं।

जानकारों के अनुसार, नियम के अनुसार किसी को पदोन्नति के साथ ही पदस्थापना नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति पर उन्हें स्कूल में प्राचार्य के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन उन्हें अधिकारिक पोस्ट ही दी जा रही है। साथ ही राज्य में प्राचार्यों की कमी है, उसके बाद भी पदोन्नति देने के बाद शिक्षकों को ऐसे पद दिए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षकों की कमी को दूर करना जरूरी है।

1616 प्राचार्यों के पद रिक्त

विभाग की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार, राज्य में 1616 स्कूलों में प्राचार्य नहीं हैं, लेकिन विभाग ने अभी 917 प्राचार्यों को काउंसलिंग में बुलाया है। काउंसलिंग के बाद भी राज्य में प्राचार्य के 690 से ज्यादा पद रिक्त रह जाएंगे। सबसे ज्यादा दुर्ग संभाग में रिक्त पद हैं, यहां 536 स्कूलों में प्राचार्य नहीं हैं। ऐसे ही रायपुर में लगभग 528 स्कूल बिना प्राचार्य के हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में 917 प्रधान पाठक (ई-संवर्ग) को प्राचार्य, उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 नवंबर से 21 नवंबर तक प्रतिदिन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, सेक्टर-29, अटल नगर में आयोजित की जाएगी। प्रक्रिया में प्रतिदिन लगभग 250 पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। इसके लिए 125-125 प्राचार्यों की दो पालियां निर्धारित की गई हैं।

Published on:

17 Nov 2025 01:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग शुरू, 917 पदोन्नत प्राचार्यों में प्रतिदिन 250 होंगे शामिल…

