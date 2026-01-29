CG Budget 2026: 27 फरवरी को पेश हो सकता है छत्तीसगढ़ का बजट, वित्त मंत्री चौधरी ने स्पीकर से की चर्चा

27 फरवरी को राज्य बजट पेश किए जाने की उम्मीद
CG Budget 2026: राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बजट सत्र के अलावा आर्थिक एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
जानकारी के अनुसार विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने की उम्मीद है। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सेशन की तैयारियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री बुधवार सुबह स्पीकर हाउस में स्पीकर डॉ. रमन सिंह से मिले। उन्होंने वहां करीब एक घंटा बिताया।
दोनों ने विधानसभा के बजट सेशन की तैयारियों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक, बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। सेशन की शुरुआत गवर्नर के भाषण से होगी, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा सेक्रेटरी दिनेश शर्मा राज्य से बाहर हैं। उनके लौटने के बाद सेशन के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग