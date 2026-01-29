CG Budget 2026: 27 फरवरी को पेश हो सकता है छत्तीसगढ़ का बजट, वित्त मंत्री चौधरी ने स्पीकर से की चर्चा

दोनों ने विधानसभा के बजट सेशन की तैयारियों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक, बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। सेशन की शुरुआत गवर्नर के भाषण से होगी, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा सेक्रेटरी दिनेश शर्मा राज्य से बाहर हैं। उनके लौटने के बाद सेशन के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।