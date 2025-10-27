CG News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, थोटा संकीर्तना को 800 मी. दौड़ में मिला तीसरा स्थान

बता दें कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी (रांची) में आयोजित हुई, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के खिलाड़ी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से इस प्रतियोगिता में केवल थोटा संकीर्तना ने हिस्सा लिया और अपने दमदार प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन किया। थोटा संकीर्तना ने इस चैंपियनशिप में 800 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता है।