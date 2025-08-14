गांव से लाल किले तक… दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ की ‘लखपति दीदी’ होंगी विशेष अतिथि, जानें इनकी कहानी

Independence Day 2025: नई दिल्ली में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले समारोह में हमर छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस लखपति दीदी का नाम खिलेश्वरी देवांगन हैं। वे बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम गब्दी की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है।