CG News: पदक जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, लेकिन अब नौकरी के लिए लगा रहे नेता-मंत्री के चक्कर

कुछ दिन पहले उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आवेदन करने वाले पदक विजेता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर गुहार लगाई थी। अब मंगलवार को प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी भाजपा युवा मोर्चा के खेल एवं प्रमुख अमन यादव के नेतृत्व में उप मुयमंत्री व खेल मंत्री अरुण साव से मुलाकात की और उत्कृष्ठ खिलाड़ी जल्द घोषणा के लिए ज्ञापन सौंपा। यहां भी खिलाड़ियों को केवल आश्वासन मिला है। कोई समय सीमा तय नहीं की है। खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल में चंद्रशेखर, अनूप चौधरी, मोहन, जयेश राणा, चंदन, बिट्टू समेत अन्य खिलाड़ी उपस्थित रहे।