Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, खेल अलंकरण समारोह टला, अब 3 सितंबर को होगा

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वर्तमान समय में विदेश दौरे पर हैं। उनके 2 सितंबर को वापस लौटने की संभावना है। इसे ध्यान में रखकर इस बार 3 सितंबर को राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 22, 2025

CG News: मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, खेल अलंकरण समारोह टला, अब 3 सितंबर को होगा
राज्य खेल अलंकरण ( Photo - Patrika )

CG News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को इस साल खेल अलंकरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। इसका कारण है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वर्तमान समय में विदेश दौरे पर हैं। उनके 2 सितंबर को वापस लौटने की संभावना है। इसे ध्यान में रखकर इस बार 3 सितंबर को राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।

दूसरी ओर, खेल विभाग ने विभिन्न अवॉर्डों के पात्र खिलाडिय़ों, प्रशिक्षक व विभूति के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को वर्ष 2023-24, 2024-25 के लिए राज्य खेल अलंकरण के पात्रों के चयन के लिए खेल सचिव की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय राज्य स्तरीय निर्णायक समिति की बैठक हुई, जिसमें आवेदनों पर विस्तृत चर्चा की गई। खेल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सभी अवॉर्डों के पात्रों की अंतरिम सूची 22 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दावा आपत्ति मंगाई जाएगी। दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद चयनित खिलाडिय़ों, प्रशिक्षकों व विभूतियों के फाइनल नामों की घोषणा की जाएगी।

ये भी पढ़ें

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल जापान एवं दक्षिण कोरिया के दौरे पर, ग्लोबल आउटरीच मिशन की शुरुआत
रायपुर
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल जापान एवं दक्षिण कोरिया के दौरे पर, ग्लोबल आउटरीच मिशन की शुरुआत

ये समिति करेगी निर्णय

राज्य खेल अलंकरण के लिए पात्रों के चयन के खेल सचिव की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय राज्य स्तरीय निर्णायक समिति का गठन किया गया है। समिति में आयुक्त निशक्तजन, खेल संचालक तनुजा सलाम, सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रतिनिधि, उप संचालक खेल विभाग प्रकाश चंद्र कोरी, साई सेंटर रायपुर के प्रभारी, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा भारती के सुमित उपाध्याय और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे शामिल हैं।

प्राप्त सभी अवॉर्डो के आवेदन को संचालनालय स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर गठित समिति के सामने पेश किया जाएगा। निर्णायक समिति परीक्षण के बाद अवॉर्डों के लिए चयनित पात्रों पर मुहर लगाएगी।

ये अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे

शहीद राजीव पांडे पुरस्कार: 3 लाख रुपए व ट्रॉफी

शहीद कौशल यादव अवॉर्ड: 1 लाख 50 हजार व ट्रॉफी

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार: 1 लाख 50 हजार व ट्रॉफी

शहीद विनोद चौबे सम्मान व पंकज विक्रम सम्मान: 25-25 हजार रुपए व ट्रॉफी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 05:05 pm

Published on:

22 Aug 2025 05:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, खेल अलंकरण समारोह टला, अब 3 सितंबर को होगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.