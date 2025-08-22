CG News: मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, खेल अलंकरण समारोह टला, अब 3 सितंबर को होगा

दूसरी ओर, खेल विभाग ने विभिन्न अवॉर्डों के पात्र खिलाडिय़ों, प्रशिक्षक व विभूति के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को वर्ष 2023-24, 2024-25 के लिए राज्य खेल अलंकरण के पात्रों के चयन के लिए खेल सचिव की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय राज्य स्तरीय निर्णायक समिति की बैठक हुई, जिसमें आवेदनों पर विस्तृत चर्चा की गई। खेल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सभी अवॉर्डों के पात्रों की अंतरिम सूची 22 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दावा आपत्ति मंगाई जाएगी। दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद चयनित खिलाडिय़ों, प्रशिक्षकों व विभूतियों के फाइनल नामों की घोषणा की जाएगी।